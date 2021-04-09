В Сумах изменили карантинные ограничения

Разрешили выдачу непродовольственных товаров по предварительному заказу

Разрешили выдачу непродовольственных товаров по предварительному заказу

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Исполнительный комитет Сумского горсовета на внеочередном заседании внес изменения в предыдущее решение относительно мер против распространения COVID-19.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Информационный портал Сумского городского совета.

В частности, субъектам хозяйствования позволили в период с 10 по 16 апреля осуществлять выдачу товаров непродовольственной группы по предварительному заказу на вынос без доступа к торговой зоне при условии отсутствия скопления людей (два и более человек) перед объектом торговли.

Также, по предложению городского головы Александра Лысенко, члены исполнительного комитета определили 12 апреля санитарным днем для всех рынков Сумской городской территориальной общины, чтобы те могли провести санитарно-гигиеническую обработку.

Такую меру нужно ввести на всех рынках, потому что обычно, когда в понедельник не работает Центральный рынок, люди едут на другие – на СКД, Курский рынок, на Интернационалистов и тому подобное. Я думаю это правильное и справедливое решение, и надеюсь на понимание предпринимателей, – подчеркнул чиновник.

Действие остальных карантинных ограничений, введенных решением от 2 апреля, исполком продлил до полуночи 16 апреля.

Как сообщалось 2 апреля, в Сумах усиливают карантин: запретили посещать школы, парки и спортивные площадки. Решение о дополнительных ограничениях принял горисполком.