17:30  09 апреля
Харьковская область с 11 апреля переходит в "красную" зону карантина
17:36  09 апреля
ЦИК назвала дату промежуточных выборов нардепов в Черкасской и Херсонской областях
19:10  09 апреля
Сутки в ООС: один обстрел из гранатометов
UA | RU
UA | RU
09 апреля 2021, 20:47 6

В Сумах изменили карантинные ограничения

09 апреля 2021, 20:47 6
Читайте також українською мовою
Разрешили выдачу непродовольственных товаров по предварительному заказу
Разрешили выдачу непродовольственных товаров по предварительному заказу
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Исполнительный комитет Сумского горсовета на внеочередном заседании внес изменения в предыдущее решение относительно мер против распространения COVID-19.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Информационный портал Сумского городского совета.

В частности, субъектам хозяйствования позволили в период с 10 по 16 апреля осуществлять выдачу товаров непродовольственной группы по предварительному заказу на вынос без доступа к торговой зоне при условии отсутствия скопления людей (два и более человек) перед объектом торговли.

Также, по предложению городского головы Александра Лысенко, члены исполнительного комитета определили 12 апреля санитарным днем для всех рынков Сумской городской территориальной общины, чтобы те могли провести санитарно-гигиеническую обработку.

Такую меру нужно ввести на всех рынках, потому что обычно, когда в понедельник не работает Центральный рынок, люди едут на другие – на СКД, Курский рынок, на Интернационалистов и тому подобное. Я думаю это правильное и справедливое решение, и надеюсь на понимание предпринимателей, – подчеркнул чиновник.

Действие остальных карантинных ограничений, введенных решением от 2 апреля, исполком продлил до полуночи 16 апреля.

Как сообщалось 2 апреля, в Сумах усиливают карантин: запретили посещать школы, парки и спортивные площадки. Решение о дополнительных ограничениях принял горисполком.

карантин Сумы рынки Ограничение исполком

Следующая область на выходе из "красной зоны" – Закарпатская
09 апреля 2021, 20:17
В Ивано-Франковской области отменили "красную" зону карантина
09 апреля 2021, 17:48
Харьковская область с 11 апреля переходит в "красную" зону карантина
09 апреля 2021, 17:30
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
Все видео »
Миражи для Харькова. Зачем Терехов пригнал в город турецкие автобусы
Коронавирус, выборы Вирастюка, батл с Марцинкивым: чем запомнились сто дней прикарпатского руководителя Бойчука
Все публикации »
Виталий Бала
Кирилл Сазонов
Виктор Таран
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram