В Киевской области продлили карантин: регион до сих пор "красный"

В школах области местные власти могут приостанавливать образовательный процесс

В школах области местные власти могут приостанавливать образовательный процесс

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Глава Киевской областной государственной администрации Василий Володин сообщил, что карантин в Киевской области продлен до 23 апреля.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Facebook-страницу Киевской ОГА.

Комиссия приняла решение продлить дополнительные противоэпидемические мероприятия в области до 23 апреля. Еще раз подчеркиваю каждая громада может отдельно принимать решение о применении мер, предусмотренных этим протоколом, оценивая ситуацию на своей территории", - отметил глава ОГА Василий Володин.

Отмечается, что соответствующее решение было принято областной комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на внеочередном заседании 9 апреля.

В частности, данное решение предполагает, что на отдельных территориях до 23 апреля местная власть сможет приостанавливать образовательный процесс.

Также разрешается увеличивать или уменьшать количество общественного транспорта и интервалы его движения. Одновременно перевозить можно будет только 50% пассажиров от возможностей транспорта.

На территории области продолжают действовать все противоэпидемические мероприятия, которые предусмотрены для "красной" зоны.

Напомним, в Ивано-Франковской области отменили "красную" зону карантина. С 11 апреля на территории области больше не будут действовать самые строгие ограничения.