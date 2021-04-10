Прикарпатье уже не "красное": Минздрав официально отнесло регион к "желтой" зоне

Сейчас в "желтой" зоне только 2 области

Сейчас в "желтой" зоне только 2 области

В субботу, 10 апреля, Министерство здравоохранения обновило перечень карантинных зон Украины. Так, из "красного" уровня до "желтого" перешла Ивано-Франковская область.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на данные Минздрава.

С сегодняшнего дня Ивано-Франковская область вышла из красной зоны эпидемической опасности распространения Covid-19. Однако с 11 апреля "красное" положение вводится в Харьковской области", - говорится в сообщении.

В "красной" зоне остаются 12 регионов - Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области, а также Киев.

В "оранжевой" - 11 регионов: Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Кировоградская, Луганская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская и Черкасская области.

"Зеленых" зон в Украине нет с начала перехода на адаптивный карантин.

Напомним, в Ивано-Франковской области отменили "красную" зону карантина. С 11 апреля на территории области больше не будут действовать самые строгие ограничения.

Как сообщалось, в "Укрзализныце" обещают не останавливать поезда в Хмельницкой и Запорожской областях. Эти области попали в "красную" зону карантина.