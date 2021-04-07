В Харькове противники коксового завода пикетируют суд

Это протест против получения заводом разрешения на выбросы

Это протест против получения заводом разрешения на выбросы

Фото Суспильне.Харьков

Во Второй апелляционный административный суд, в котором рассматривается дело относительно деятельности коксового завода в Харькове, вышли около 30 человек.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Суспильне.

Пикетчики требуют прекратить выбросы завода и возмущены тем, что завод получил разрешение на выбросы. В акции принимают участие жители Новобаварского и Холодногорского районов Харькова.

Второй апелляционный админсуд рассматривает апелляцию коксового завода. На заседании присутствуют представители завода и экологической инспекции.

Тем временем, издание Vgorode цитирует Министерство защиты окружающей среды, которе утверждает, что "Коксохим" законно получил разрешение на выбросы.

Чиновники говорят, что получили экспертное заключение Украинского научно-исследовательского института экологических проблем о том, что выбросы, на которые жалуются сотни харьковчан - в пределах санитарных норм.

Как сообщалось 24 февраля, Харьковский горсовет обратится к президенту с требованием закрыть "Коксохим". "За" проект решения проголосовали 82 депутата.

Также 24 марта стало известно, что в Харькове директору "Коксохима” сообщили о подозрении. Завод более чем полгода осуществлял сверхнормативные выбросы загрязняющих веществ в воздух без соответствующего разрешения.