Харьковский горсовет обратится к президенту с требованием закрыть "Коксохим”

"За" проект решения проголосовали 82 депутата

"За" проект решения проголосовали 82 депутата

Фото: objectiv.tv

Депутаты Харьковского городского совета 24 февраля на сессии приняли обращение к президенту Украины, Верховной Раде и Генеральной прокуратуре, с требованием вынести решение о прекращении деятельности коксового завода "Новомет".

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на KharkivToday.

"Сегодня принимаем очень важное обращение о многочисленных нарушениях деятельности Харьковского коксового завода "Новомет"... То, что сегодня творится с выбросами, которые производит коксовый завод, он работает по ночам, в основном, люди задыхаются, смог стоит невероятный, нас приближают к экологической катастрофе, люди болеют. Предлагаю, чтобы мы все вместе приняли это обращение", - сказал секретарь горсовета Игорь Терехов.

Проект решения поддержало 82 депутата.

В мэрии сообщили, что городские чиновники не имеют полномочий для закрытия предприятия, поэтому направили обращение к руководству страны, чтобы там вопрос по коксохимическому заводу решили кардинально.

Напомним, сегодня в зале Харьковского горсовета произошла потасовка из-за выступления депутата от ОПЗЖ Андрея Лесика на русском языке и отказа переходить на украинский язык.