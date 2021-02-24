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24 февраля 2021, 11:51 98

Харьковский горсовет обратится к президенту с требованием закрыть "Коксохим”

24 февраля 2021, 11:51 98
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"За" проект решения проголосовали 82 депутата
"За" проект решения проголосовали 82 депутата
Фото: objectiv.tv
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Депутаты Харьковского городского совета 24 февраля на сессии приняли обращение к президенту Украины, Верховной Раде и Генеральной прокуратуре, с требованием вынести решение о прекращении деятельности коксового завода "Новомет".

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на KharkivToday.

"Сегодня принимаем очень важное обращение о многочисленных нарушениях деятельности Харьковского коксового завода "Новомет"... То, что сегодня творится с выбросами, которые производит коксовый завод, он работает по ночам, в основном, люди задыхаются, смог стоит невероятный, нас приближают к экологической катастрофе, люди болеют. Предлагаю, чтобы мы все вместе приняли это обращение", - сказал секретарь горсовета Игорь Терехов.

Проект решения поддержало 82 депутата.

В мэрии сообщили, что городские чиновники не имеют полномочий для закрытия предприятия, поэтому направили обращение к руководству страны, чтобы там вопрос по коксохимическому заводу решили кардинально.

Напомним, сегодня в зале Харьковского горсовета произошла потасовка из-за выступления депутата от ОПЗЖ Андрея Лесика на русском языке и отказа переходить на украинский язык.

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