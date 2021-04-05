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05 апреля 2021, 16:02 1302

Взрыв на заводе в Харькове: суд взял под арест владельца предприятия

05 апреля 2021, 16:02 1302
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Ему грозит лишение свободы на срок до семи лет
Ему грозит лишение свободы на срок до семи лет
Фото: khar.gp.gov.ua
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В Харькове суд разрешил арестовать предпринимателя, на заводе которого 2 апреля произошел смертельный взрыв.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры, передает RegioNews.

По данным следствия, на одном из заводов города предприниматель, не имея соответствующих документов, арендовал ангар и устроил маслобойный цех.

2 апреля там произошел взрыв, в результате которого один человек получил ожоги, еще один человек погиб. В тот же день предпринимателю сообщили о подозрении.

4 апреля Октябрьский районный суд. Харькова рассмотрел и удовлетворил ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога в отношении предпринимателя. Досудебное расследование по указанному уголовному делу продолжается, проводятся следственные действия", - говорится в сообщении.

Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет или исправительные работы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности.

Напомним, 2 апреля в Харькове на заводе произошел пожар: погиб человек , еще один человек госпитализирован.

Харьков Завод взрыв суд смерти уголовное дело

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