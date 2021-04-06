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06 апреля 2021, 20:29 4

"Британский" штамм коронавируса подтвердили на Харьковщине

06 апреля 2021, 20:29 4
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Результаты поступили из лаборатории ВОЗ из Лондона
Результаты поступили из лаборатории ВОЗ из Лондона
Фото из открытых источников
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На Харьковщине циркулирует британский штамм SARS-CoV-2, он подтвердился у жителей Боровской общины, где в феврале зарегистрировали стремительный рост заболеваемости коронавирусом, и у жителей областного центра.

Об этом сообщает Харьковский областной лабораторный центр Минздрава, передает RegioNews.

По сообщению государственного учреждения "Центр общественного здоровья МЗ Украины", по результатам секвенирования образцов биоматериала в Региональной референс-лаборатории ВОЗ (г. Лондон) установлена циркуляция мутировавшего штамма коронавируса SARS-CoV-2 британского происхождения (генетическая линия В 1.1.7) на территории области, - отметили в лабораторном центре.

Отмечается, что носоглотковые смывы отобрали 22-23 февраля у больных COVID-19, которые проживают на территории Боровской общины, где в то время произошел значительный рост заболеваемости, и жителей г. Харьков, где постоянно отмечается высокая активность эпидемического процесса.

При этом лица, у которых выделен мутировавший штамм, как показали эпидрасследования, за пределы области не выезжали.

Местная передача инфекции подтверждает циркуляцию мутировавшего штамма британского происхождения среди населения области, - сообщают в лабцентре.

Как сообщалось, министр Степанов 23 марта допускал, что по всей Украине циркулирует "британский" штамм коронавируса. Этот вирус в три раза заразнее, более агрессивен и поражает молодых людей.

коронавирус COVID-19 штамм Харьков Лаборатория Лондон

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