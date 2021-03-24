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24 марта 2021, 17:27 21

В Харькове директору "Коксохима" сообщили о подозрении

24 марта 2021, 17:27 21
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Завод более чем полгода осуществлял сверхнормативные выбросы загрязняющих веществ в воздух без соответствующего разрешения
Завод более чем полгода осуществлял сверхнормативные выбросы загрязняющих веществ в воздух без соответствующего разрешения
Фото: из открытых источников
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Работники прокуратуры сообщили о подозрении директору Харьковского коксового завода "Новомет" в загрязнении атмосферного воздуха, что повлекло опасность для окружающей среды (ч. 1 ст. 241 УК Украины).

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры, передает RegioNews.

По словам руководителя окружной прокуратуры Володимира Куприянова, в ходе досудебного расследования было установлено, что директор предприятия знал об отсутствии разрешений на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

Несмотря на это, в период с января по сентябрь 2020 года он организовал производство кокса и каменноугольной смолы, что привело к сверхнормативным выбросам в атмосферу загрязняющих веществ и материалов", - говорится в сообщении.

По данным СБУ, должностные лица предприятия ранее уже привлекались к административной ответственности за несоблюдение требований по охране атмосферного воздуха.

Менеджмент предприятия ранее уже привлекался к административной ответственности за несоблюдение требований по охране атмосферного воздуха. Несмотря на это должностные лица и дальше не выполняли предписания государственных контролирующих органов относительно обязательного получения разрешения на выбросы загрязняющих веществ. Коммерсанты также не учитывали протестные акции жителей города, которые требовали немедленного прекращения нарушений экологического законодательства", - говорится в сообщении.

Харьковский окружной административный суд временно прекратил производственную деятельность коксового завода до получения всех необходимых разрешений.

Директору предприятия грозит ограничение свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению и привлечению к ответственности всех должностных лиц, виновных в причинении ущерба окружающей среде и здоровью граждан.

Напомним, ранее в Харькове митинговали против химического завода десятки местных жителей

24 февраля Харьковский горсовет обратится к президенту с требованием закрыть "Коксохим”.

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