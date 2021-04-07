У Харкові противники коксового заводу пікетують суд

Це протест проти отримання заводом дозволу на викиди

Це протест проти отримання заводом дозволу на викиди

Фото Суспільне.Харків

Під Другий апеляційний адміністративний суд, в якому розглядається справа щодо діяльності коксового заводу у Харкові, вийшли близько 30 людей.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Суспільне.

Пікетувальники вимагають припинити викиди заводу та обурені тим, що завод отримав дозвіл на викиди. В акції беруть участь жителі Новобаварського та Холодногірського районів Харкова.

Другий апеляційний адмінсуд розглядає апеляцію коксового заводу. На засіданні присутні представники заводу та екологічної інспекції.

Тим часом, видання Vgorode цитує Міністерсто захисту довкілля, яке стверджує, що "Коксохім" законно отримав дозвіл на викиди.

Чиновники кажуть, що отримали експертний висновок від Українського науково-дослідного інституту екологічних проблем про те, що викиди, на які скаржаться сотні харків’ян - в межах санітарних норм.

Як повідомлялося 24 лютого, Харківська міськрада звернеться до президента з вимогою закрити "Коксохім". "За" проєкт рішення проголосували 82 депутати.

Також 24 березня стало відомо, що у Харкові директору "Коксохіму” повідомили про підозру. Завод більш ніж пів року здійснював наднормативні викиди забруднюючих речовин в повітря без відповідного дозволу.