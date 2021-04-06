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06 апреля 2021, 10:56 628

Кто из нардепов имеет больше всего криптовалюты: анализ деклараций

06 апреля 2021, 10:56 628
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Сбережения в криптовалюте зафиксировали 10 "слуг народа", один член ОПЗЖ, а также представители депутатских групп "Партия "За майбутнє" и "Довіра"
Сбережения в криптовалюте зафиксировали 10 "слуг народа", один член ОПЗЖ, а также представители депутатских групп "Партия "За майбутнє" и "Довіра"
Рixabay
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Около 15 народных депутатов задекларировали сбережения в криптовалюте.

Как пишет RegioNews, это выявило Радио Свобода, проанализировав финансовые отчеты народных избранников за 2020 год.

В общем сбережения в криптовалюті зафиксировали, среди прочего, 10 "слуг народа", один член ОПЗЖ, а также представители депутатских групп "Партия "За майбутнє" и "Довіра".

Три парламентария: "Слуги народу" Дмитрий Гурин и Юрий Камельчук, а также член фракции "Голос" Инна Совсун, - указали в декларациях, что криптовалюту имеют их партнеры по браку.

Больше всего криптовалюты имеет член депутатской группы "Партия "За майбутнє"" Анатолий Урбанский, который указал, что владеет 4256,3278 Bitcoin и 4256,3278 Bitcoin Cash.

Представитель Кабмина в ВР и нардеп от "Слуги народу" Василий Мокан имеет наибольшее разнообразие криптовалют. В частности, он задекларировал, что в разных объемах обладает не только Bitcoin и Etherium, но и NXT, Ripple и Litecoin.

В то же время член депутатской группы "Довіра" Сергей Вельможный - задекларировал 11 428 единиц криптовалюты MONERO.

Председатель партии "Голос" Кира Рудык в 2020 году продала криптовалюту, которой владела, задекларировав 505 101 гривну от продажи Bitcoin и 461 080 гривен от продажи Ethereum (их у нее, согласно декларации за 2019 год, было 1,006 и 31,723809 единиц соответственно).

Внефракционный нардеп Гео Лерос обладает 356 единицами криптовалюты Ethereum и 49 единицами Bitcoin.

Напомним, в Киеве обокрали квартиру судьи после подачи декларации.

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