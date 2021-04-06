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06 апреля 2021, 21:36 1193

Налоговая служба подсчитала количество официальных миллионеров в Украине

06 апреля 2021, 21:36 1193
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Больше всего миллионеров являются жителями столицы
Больше всего миллионеров являются жителями столицы
Фото из открытых источников
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В 2020 году в Украине доходы в сумме более 1 млн грн задекларировали 2,5 тысячи налогоплательщиков.

Об этом сообщили в Государственной налоговой службе Украины, передаёт RegioNews.

В частности, наибольшее количество миллионеров являются жителями Киева (1024 человека), Днепропетровской (196 человек), Харьковской (182 человека) и Киевской (155 человек) областей.

В то же время более 100 млн грн дохода задекларировали 19 человек на общую сумму 4,8 млрд грн, больше всего таких лиц тоже проживают в столице (10 человек).

Всего в ходе кампании декларирования доходов граждан (по состоянию на 1 апреля нынешнего года) подано более 172 тыс. деклараций об имущественном состоянии и доходах. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество поданных деклараций увеличилось на 12 процентов.

Больше всего деклараций подали налогоплательщики Запорожской (более 16 тыс.), Кировоградской (15 тыс.), Днепропетровской (14 тыс.), Херсонской (почти 13 тыс.) областей.

Общий задекларированный отечественными налогоплательщиками доход составляет 29,2 млрд грн. Наибольший среднегодовой доход на одного плательщика задекларировали жители Киева (1092 тыс. грн), Киевской (331 тыс. грн), Днепропетровской (241 тыс. грн) и Львовской (241 тыс. грн) областей.

Сегодня сообщалось, кто из нардепов имеет больше всего криптовалюты: анализ деклараций. Сбережения в криптовалюте зафиксировали 10 "слуг народа", один член ОПЗЖ, а также представители депутатских групп "Партия "За майбутне" и "Довира".

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