В Минфине надеются на продолжение сотрудничества с МВФ

Министр финансов также заверил, что дефолта в Украине не будет

Министр финансов также заверил, что дефолта в Украине не будет

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Министр финансов Сергей Марченко заявил, что не рассматривают сценариев, при которых не будет продолжено сотрудничество с Международным валютным фондом.

Об этом он заявил в программе "Свобода слова" Савика Шустера, пишет RegioNews.

"Когда мы планировали бюджет этого года, мы предполагали работу в программе МВФ. Мы не рассматриваем вариантов, когда этого не будет, но однозначно нам бы хотелось, чтобы это было как можно раньше",- сказал Марченко.

Министр финансов также заверил, что дефолта в Украине не будет.

Напомним, ранее Марченко заявил, что в МВФ обеспокоены намерением регулировать цены на газ для населения.