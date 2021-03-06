В Минфине надеются на продолжение сотрудничества с МВФ
Министр финансов также заверил, что дефолта в Украине не будет
Министр финансов также заверил, что дефолта в Украине не будет
Министр финансов Сергей Марченко заявил, что не рассматривают сценариев, при которых не будет продолжено сотрудничество с Международным валютным фондом.
Об этом он заявил в программе "Свобода слова" Савика Шустера, пишет RegioNews.
"Когда мы планировали бюджет этого года, мы предполагали работу в программе МВФ. Мы не рассматриваем вариантов, когда этого не будет, но однозначно нам бы хотелось, чтобы это было как можно раньше",- сказал Марченко.
Министр финансов также заверил, что дефолта в Украине не будет.
Напомним, ранее Марченко заявил, что в МВФ обеспокоены намерением регулировать цены на газ для населения.
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