Стало известно, из каких средств будет финансироваться Центр противодействия дезинформации

Об этом во время представления в должности сообщила председатель Центра Полина Лысенко, передает RegioNews.

Мы являемся органом при СНБО, пока мы должны удовлетворить себя тем, что имеет СНБО, и так, чтобы не обидеть в этом процессе, потому что если мы получаем определенную часть денег с их назначений, то, конечно, они получают на свои нужды денег меньше. Это плохо, потому что у них тоже план на год, поэтому этот вопрос мы пытаемся сейчас решить", - рассказала она.