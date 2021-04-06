Стало известно, из каких средств будет финансироваться Центр противодействия дезинформации
Недавно созданный Центр противодействия дезинформации будут финансировать в пределах средств из государственного бюджета, направленных на Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).
Об этом во время представления в должности сообщила председатель Центра Полина Лысенко, передает RegioNews.
Мы являемся органом при СНБО, пока мы должны удовлетворить себя тем, что имеет СНБО, и так, чтобы не обидеть в этом процессе, потому что если мы получаем определенную часть денег с их назначений, то, конечно, они получают на свои нужды денег меньше. Это плохо, потому что у них тоже план на год, поэтому этот вопрос мы пытаемся сейчас решить", - рассказала она.
Полина Лысенко отметила, что при необходимости могут быть внесены изменения в государственный бюджет, чтобы обеспечить для центра достаточное финансирование.
Напомним, 11 марта сообщалось, что СНБО создал Центр противодействия дезинформации.
2 апреляЗеленский назначил руководителя Центра противодействия дезинформации.