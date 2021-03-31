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31 марта 2021, 12:50 74

В Раде сказали, когда могут принять закон о реформе КСУ

31 марта 2021, 12:50 74
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Речь идет о законопроекте №4533
Речь идет о законопроекте №4533
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Первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук надеется, что Верховная Рада может принять закон о реформе Конституционного суда до конца текущей сессии. Речь идет о законопроекте №4533.

Как пишет RegioNews, об этом он рассказал в интервью изданию "Интерфакс-Украина".

"Я очень надеюсь, что так", - отметил парламентарий.

Стефанчук уверен, что без законодательного регулирования процедуры рассмотрения в Конституционном суде в Украине и в дальнейшем будет существовать ситуация, которая сложилась на сегодня: "Существование закрытого акционерного общества "Конституционный суд Украины".

"На самом деле я не очень понял, почему Рада не поддержала этот законопроект еще в первом чтении. Потому что после отправки его на повторное первое чтение, кажется, только я дал поправки", - обратил внимание замглавы Рады.

Напомним, ранее в КСУ заявили, что содержание суда не соответствует уровню эффективности его деятельности.

Украина нардепы Верховная Рада парламент Руслан Стефанчук

 
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