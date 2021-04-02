В Кабмине считают, что ужесточение санкций - единственный вариант заставить РФ прекратить агрессию

России эта война должна стать невыгодной, считают в правительстве

России эта война должна стать невыгодной, считают в правительстве

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По мнению вице-премьер-министра - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова, единственным вариантом заставить Россию прекратить вооруженную агрессию против Украины это усилить санкции со стороны мировых стран.

Как передает RegioNews, об этом сказал Резников в эфире телеканала "Украина 24".

Он отметил, что пока единственным вариантом урегулирования ситуации на Донбассе является политико-дипломатический.

Ужесточение санкционного режима со стороны всех стран: и европейских, и Соединенных Штатов, и Канады, и Австралии, и остальных, которые поддерживают Украину и четко подтверждают, что они уважают наш суверенитет и территориальную целостность. Чтобы Российской Федерации эта война перестала быть выгодной", - заявил он.

Напомним, в Офисе президента сообщили, что с начала 2021 года пророссийские войска более 570 раз нарушили режим тишины в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей.