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02 апреля 2021, 17:13 456

Зеленский назначил руководителя Центра противодействия дезинформации: кто им стал

02 апреля 2021, 17:13 456
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Представление Центра противодействия дезинформации состоится во вторник, 6 апреля
Представление Центра противодействия дезинформации состоится во вторник, 6 апреля
Фото из открытых источников
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Президент Владимир Зеленский назначил руководителя Центра противодействия дезинформации. Им стала Полина Лысенко.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на указ №137/2021 на сайте Офиса президента.

"Назначить Лысенко Полину Александровну руководителем Центра противодействия дезинформации", - говорится в документе.

Сама Лысенко отметила, что Центр создан, чтобы противодействовать угрозам национальной безопасности Украины в информационной сфере, а также для борьбы с пропагандой и для недопущения манипулирования общественным мнением. Бороться планируют с угрозами, которые возникают как извне, так и внутри страны.

Представление Центра противодействия дезинформации состоится во вторник, 6 апреля.

Известно, что Лысенко в 2015 году окончила магистратуру в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко (магистр права), до 2019 года училась в этом вузе в аспирантуре.

В 2013 – 2015 годах работала на должности младшего юриста в частной юридической компании. С апреля 2015 до сентября 2019-го был помощником первого заместителя директора Национального антикоррупционного бюро Украины. До марта 2020 года занимала должность начальника Департамента международно-правового сотрудничества и возвращения активов Офиса Генерального прокурора. С сентября 2020 года – директор Департамента информационной политики и связей с общественностью АО "Укрзализныця".

Напомним, ранее Зеленский назвал главные "болезни" системы правосудия в Украине.

Украина СНБО РНБО президент дезинформация

 
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