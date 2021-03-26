Растрата денег "ПриватБанка": топ-служащей назначили залог в 50 миллионов

Детективы НАБУ и прокуроры САП просили около 80 млн грн залога

Детективы НАБУ и прокуроры САП просили около 80 млн грн залога

Фото: из открытых источников

Высший антикоррупционный суд назначил бывшей заместительнице председателя правления "ПриватБанка" Людмиле Шмальченко меру пресечения в виде залога в размере более 50 млн гривен. По данным следствия, она была пособником в схеме по выводу из "ПриватБанка" 8,2 млрд грн.

Как передает RegioNews, об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

Шмальченко была пособником в схеме по выводу из "ПриватБанка" 8,2 млд грн в 2016 году. Ей инкриминируют сокрытие преступления и устранение препятствий для его совершения. Как считает следствие, для этого она вместе с другой подозреваемой Надеждой Конопкиной, задним числом подделала протокол кредитного комитета "ПриватБанка", - говорится в сообщении.

Кроме того, из многочисленных переписок, зачитанных прокурором в суде, следует, что Шмальченко и другая подозреваемая, фактически главный бухгалтер казначейства "Привата" Конопкина, пытались скрыть перевод денег на связанную с банком компанию Claresholm Marketing Ltd

Ранее сообщалось, что детективы Национального антикоррупционного бюро Украины сообщили трем бывшим чиновникам ПАО КБ "ПриватБанк" о подозрении в растрате более 136,89 млн грн.