10:46  20 марта
В Украине снова более 15 тысяч новых COVID-больных: в каких областях больше всего
13:09  21 марта
В Днепре в ДТП пострадали пять человек, в том числе трое детей
10:15  21 марта
От начала суток в ООС обстрелов не зафиксировано
UA | RU
UA | RU
21 марта 2021, 11:37 1918

Венедиктова подала декларацию-2020: ездит на Porsche Cayenne и получила 750 тыс. грн зарплаты

21 марта 2021, 11:37 1918
Читайте також українською мовою
Машина приобретена еще в 2014 году
Машина приобретена еще в 2014 году
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова за 2020 год задекларировала автомобиль Porsche Cayenne и более 700 тысяч грн заработной платы, которую она получила на действующей должности.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на данные Единого государственного реестра деклараций лиц.

Венедиктова задекларировала 753,2 тысячи гривен зарплаты на должности генпрокурора, еще 130,9 тысячи гривен от работы в Государственном бюро расследований, 25,7 тысячи гривен как депутат Верховной рады и 32,6 тысячи гривен от предоставления имущества в аренду. Кроме того, в ее распоряжении есть 40 тысяч долларов и 620 тысяч гривен наличных средств, а на банковских счетах — 5,1 тысяч евро и 10 495 тысяч гривен.

Также в декларации генпрокурора Ирины Венедиктовой указано, что она владеет автомобилем Porsche Cayenne стоимостью 867,3 тысячи гривен, который приобрела в 2014 году. При этом ее муж пользуется автомобилем Honda CR-V 2016 года выпуска, который приобрел его отец в 2020 году.

Кроме этого, генпрокурор задекларировала паркоместо, нежилое помещение цокольного этажа в Харькове. Согласно декларации, ее дети владеют земельным участком площадью 1 500 квадратных метров и жилым домом площадью 387 квадратных метров, расположенных в Харьковской области. При этом муж Венедиктовой Денис Колесников арендует жилой дом площадью 147,8 квадратных метров, а также земельный участок 1 500 квадратных метров в Киевской области.

Как сообщалось 3 марта, генпрокурор Венедиктова подала в суд на телеведущую Янину Соколову. Дело рассмотрит Печерский суд города Киева в апреле.

Также стало известно, что языковой омбудсмен Кремень прошлом году заработал почти полмиллиона. Его жена заработала почти вдвое больше.

имущество декларации генпрокурор Ирина Венедиктова реестр

Нардеп от "Слуг народа" Никитина попала в Единый реестр коррупционеров
15 марта 2021, 17:50
Потураев прокомментировал своё появление в "реестре коррупционеров"
12 марта 2021, 19:03
Глава ВР Разумков задекларировал 1,3 млн грн
09 марта 2021, 13:39
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
АТБ-Житомирщина: для чего олигарх Буткевич подмял под себя весь регион
Довыборы на Донбассе: Ахметов побеждает с избыточным успехом
Все публикации »
Кирилл Сазонов
Юрий Чевордов
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram