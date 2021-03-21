Венедиктова подала декларацию-2020: ездит на Porsche Cayenne и получила 750 тыс. грн зарплаты

Машина приобретена еще в 2014 году

Машина приобретена еще в 2014 году

Фото из открытых источников

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова за 2020 год задекларировала автомобиль Porsche Cayenne и более 700 тысяч грн заработной платы, которую она получила на действующей должности.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на данные Единого государственного реестра деклараций лиц.

Венедиктова задекларировала 753,2 тысячи гривен зарплаты на должности генпрокурора, еще 130,9 тысячи гривен от работы в Государственном бюро расследований, 25,7 тысячи гривен как депутат Верховной рады и 32,6 тысячи гривен от предоставления имущества в аренду. Кроме того, в ее распоряжении есть 40 тысяч долларов и 620 тысяч гривен наличных средств, а на банковских счетах — 5,1 тысяч евро и 10 495 тысяч гривен.

Также в декларации генпрокурора Ирины Венедиктовой указано, что она владеет автомобилем Porsche Cayenne стоимостью 867,3 тысячи гривен, который приобрела в 2014 году. При этом ее муж пользуется автомобилем Honda CR-V 2016 года выпуска, который приобрел его отец в 2020 году.

Кроме этого, генпрокурор задекларировала паркоместо, нежилое помещение цокольного этажа в Харькове. Согласно декларации, ее дети владеют земельным участком площадью 1 500 квадратных метров и жилым домом площадью 387 квадратных метров, расположенных в Харьковской области. При этом муж Венедиктовой Денис Колесников арендует жилой дом площадью 147,8 квадратных метров, а также земельный участок 1 500 квадратных метров в Киевской области.

Как сообщалось 3 марта, генпрокурор Венедиктова подала в суд на телеведущую Янину Соколову. Дело рассмотрит Печерский суд города Киева в апреле.

Также стало известно, что языковой омбудсмен Кремень прошлом году заработал почти полмиллиона. Его жена заработала почти вдвое больше.