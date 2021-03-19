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19 марта 2021, 19:08 109

Языковой омбудсмен Креминь в прошлом году заработал почти полмиллиона

19 марта 2021, 19:08 109
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Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь за 2020 год заработал 475,5 тыс. гривен. Таким образом, его среднемесячный доход составил 39,6 тыс. гривен.

Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления, пишет RegioNews.

Декларацию о доходах за 2020 год Креминь подал 17 марта.

Он указал следующие доходы:

  • 21 тыс. гривен - заработная плата, полученная по совместительству в Николаевском областном институте последипломного педагогического образования;
  • 59 тыс. гривен - заработная плата, полученная по совместительству в Николаевском национальном аграрном университете;
  • 394,5 тыс. гривен - зарплата, полученная по основному месту работы, в Секретариате уполномоченного по защите государственного языка.

Также мовный омбудсмен задекларировал наличными 32 тыс. долларов. Кроме того, уполномоченный имеет квартиру в Николаеве площадью 67 кв. м. Также он указал в декларации автомобиль Skoda Karoq, 2019 года выпуска, принадлежащий жене Юлии Креминь.

В числе доходов его супруги Юлии Креминь 894,8 тыс. гривен - доход от занятия предпринимательской деятельностью (ее среднемесячный доход составил 74,5 тыс. гривен).

В декларации от июля 2020 года Кремень задекларировал 545,5 тыс. гривен доходов за 2019 год (тогда его среднемесячный доход составил 45,4 тыс. гривен).

Напомним, чиновников в 2021 году обяжут сдавать экзамен на знание украинского языка.

Украина зарплаты декларации Декларация Тарас Кремень

 
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