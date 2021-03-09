Глава ВР Разумков задекларировал 1,3 млн грн
Доход был получен от продажи движимого имущества
Доход был получен от продажи движимого имущества
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков задекларировал 1,3 млн грн.
Об этом свидетельствует документ в реестре деклараций, передает RegioNews.
Отмечается, что доход был получен от отчуждения движимого имущества, кроме ценных бумаг и корпоративных прав.
В документе также уточняется, что покупателем имущества является гражданин Бондаренко Владимир Николаевич.
Как стало известно, речь идет об отчуждении автомобиля LAND CRUISER 2013 выпуска. Сама сделка состоялась 3 марта.
Напомним, ранее сообщалось, что в Раде хотят ввести уголовное наказание за ложь в декларации.
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