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09 марта 2021, 13:39 187

Глава ВР Разумков задекларировал 1,3 млн грн

09 марта 2021, 13:39 187
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Доход был получен от продажи движимого имущества
Доход был получен от продажи движимого имущества
Фото: УНИАН
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Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков задекларировал 1,3 млн грн.

Об этом свидетельствует документ в реестре деклараций, передает RegioNews.

Отмечается, что доход был получен от отчуждения движимого имущества, кроме ценных бумаг и корпоративных прав.

В документе также уточняется, что покупателем имущества является гражданин Бондаренко Владимир Николаевич.

Как стало известно, речь идет об отчуждении автомобиля LAND CRUISER 2013 выпуска. Сама сделка состоялась 3 марта.

Напомним, ранее сообщалось, что в Раде хотят ввести уголовное наказание за ложь в декларации.

Украина спикер декларации Дмитрий Разумков Декларация

 
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