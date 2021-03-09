Глава ВР Разумков задекларировал 1,3 млн грн

Доход был получен от продажи движимого имущества

Доход был получен от продажи движимого имущества

Фото: УНИАН

Об этом свидетельствует документ в реестре деклараций, передает RegioNews.

Отмечается, что доход был получен от отчуждения движимого имущества, кроме ценных бумаг и корпоративных прав.

В документе также уточняется, что покупателем имущества является гражданин Бондаренко Владимир Николаевич.

Как стало известно, речь идет об отчуждении автомобиля LAND CRUISER 2013 выпуска. Сама сделка состоялась 3 марта.

Напомним, ранее сообщалось, что в Раде хотят ввести уголовное наказание за ложь в декларации.