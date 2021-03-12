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12 марта 2021, 19:03 82

Потураев прокомментировал своё появление в "реестре коррупционеров"

12 марта 2021, 19:03 82
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Он напомнил, что действительно "нечаянно" нарушил закон год назад
Он напомнил, что действительно "нечаянно" нарушил закон год назад
Фото из открытых источников
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Народный избранник год назад случайно забыл вовремя задекларировать приобретенный автомобиль и даже самостоятельно сообщил об этом в НАПК.

Об этом нардеп от "Слуги народа" Никита Потураев сообщил Telegram-канала PavlovskyNews, передает RegioNews.

Как сообщил Потураев, год назад он действительно нарушил закон, когда случайно забыл вовремя задекларировать приобретенный автомобиль и даже самостоятельно сообщил об этом в НАПК.

Я действительно нечаянно нарушил законодательство, - сознался Потураев.

Он признает, что совершил административное преступление и должен был понести ответственность. Поэтому осенью 2020 года по решению суда заплатил минимальный штраф за свой проступок в размере 1700 гривен.

Все такие решения сразу попадают в публичный реестр, поэтому мне немного странно - откуда столько новостей об этом даже год спустя? – удивляется нардеп.

Как сообщалось, "Слуга" Потураев попал в реестр коррупционеров. Он не задекларировал покупку автомобиля.

Вчера сообщалось, что в Украине обновили Единый госреестр коррупционеров. Обновленный реестр представило НАПК.

НАПК Никита Потураев Слуга народа коррупция реестр

 
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