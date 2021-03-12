Потураев прокомментировал своё появление в "реестре коррупционеров"

Он напомнил, что действительно "нечаянно" нарушил закон год назад

Он напомнил, что действительно "нечаянно" нарушил закон год назад

Фото из открытых источников

Народный избранник год назад случайно забыл вовремя задекларировать приобретенный автомобиль и даже самостоятельно сообщил об этом в НАПК.

Об этом нардеп от "Слуги народа" Никита Потураев сообщил Telegram-канала PavlovskyNews, передает RegioNews.

Как сообщил Потураев, год назад он действительно нарушил закон, когда случайно забыл вовремя задекларировать приобретенный автомобиль и даже самостоятельно сообщил об этом в НАПК.

Я действительно нечаянно нарушил законодательство, - сознался Потураев.

Он признает, что совершил административное преступление и должен был понести ответственность. Поэтому осенью 2020 года по решению суда заплатил минимальный штраф за свой проступок в размере 1700 гривен.

Все такие решения сразу попадают в публичный реестр, поэтому мне немного странно - откуда столько новостей об этом даже год спустя? – удивляется нардеп.

Как сообщалось, "Слуга" Потураев попал в реестр коррупционеров. Он не задекларировал покупку автомобиля.

Вчера сообщалось, что в Украине обновили Единый госреестр коррупционеров. Обновленный реестр представило НАПК.