Венедіктова подала декларацію-2020: їздить на Porsche Cayenne та отримала 750 тис. грн зарплатні

Автівка придбана ще у 2014 році

Автівка придбана ще у 2014 році

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Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова за 2020 рік задекларувала автомобіль Porsche Cayenne та понад 700 тисяч грн заробітної плати, яку вона отримала на чинній посаді.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на дані Єдиного державного реєстру декларацій осіб.

Венедіктова задекларувала 753,2 тисячі гривень зарплати на посаді генпрокурора, ще 130,9 тисячі гривень від роботи в Державному бюро розслідувань, 25,7 тисячі гривень як депутат Верховної ради та 32,6 тисячі гривень від надання майна в оренду. Крім того, у її розпорядженні є 40 тисяч доларів і 620 тисяч гривень готівкових коштів, а на банківських рахунках — 5,1 тисяч євро та 10 495 тисяч гривень.

Також у декларації генпрокурорки Ірини Венедіктової вказано, що вона володіє автомобілем Porsche Cayenne вартістю 867,3 тисячі гривень, який придбала у 2014 році. При цьому її чоловік користується автомобілем Honda CR-V 2016 року випуску, який придбав його батько у 2020 році.

Окрім цього, генпрокурорка задекларувала паркомісце, нежитлове приміщення цокольного поверху в Харкові. Згідно з декларацією, її діти володіють земельною ділянкою площею 1 500 квадратних метрів та житловим будинком площею 387 квадратних метрів, розташованих в Харківській області. При цьому чоловік Венедіктової Денис Колесников орендує житловий будинок площею 147,8 квадратних метрів, а також земельну ділянку 1 500 квадратних метрів на Київщині.

Як повідомлялося 3 березня, генпрокурорка Венедіктова подала в суд на телеведучу Яніну Соколову. Справу розгляне Печерський суд міста Києва у квітні.

Також стало відомо, що мовний омбудсмен Кремінь торік заробив майже півмільйона. Його дружина заробила майже вдвічі більше.