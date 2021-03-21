Венедіктова подала декларацію-2020: їздить на Porsche Cayenne та отримала 750 тис. грн зарплатні
Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова за 2020 рік задекларувала автомобіль Porsche Cayenne та понад 700 тисяч грн заробітної плати, яку вона отримала на чинній посаді.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на дані Єдиного державного реєстру декларацій осіб.
Венедіктова задекларувала 753,2 тисячі гривень зарплати на посаді генпрокурора, ще 130,9 тисячі гривень від роботи в Державному бюро розслідувань, 25,7 тисячі гривень як депутат Верховної ради та 32,6 тисячі гривень від надання майна в оренду. Крім того, у її розпорядженні є 40 тисяч доларів і 620 тисяч гривень готівкових коштів, а на банківських рахунках — 5,1 тисяч євро та 10 495 тисяч гривень.
Також у декларації генпрокурорки Ірини Венедіктової вказано, що вона володіє автомобілем Porsche Cayenne вартістю 867,3 тисячі гривень, який придбала у 2014 році. При цьому її чоловік користується автомобілем Honda CR-V 2016 року випуску, який придбав його батько у 2020 році.
Окрім цього, генпрокурорка задекларувала паркомісце, нежитлове приміщення цокольного поверху в Харкові. Згідно з декларацією, її діти володіють земельною ділянкою площею 1 500 квадратних метрів та житловим будинком площею 387 квадратних метрів, розташованих в Харківській області. При цьому чоловік Венедіктової Денис Колесников орендує житловий будинок площею 147,8 квадратних метрів, а також земельну ділянку 1 500 квадратних метрів на Київщині.
Як повідомлялося 3 березня, генпрокурорка Венедіктова подала в суд на телеведучу Яніну Соколову. Справу розгляне Печерський суд міста Києва у квітні.
Також стало відомо, що мовний омбудсмен Кремінь торік заробив майже півмільйона. Його дружина заробила майже вдвічі більше.