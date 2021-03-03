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03 марта 2021, 17:03 107

Генпрокурор Венедиктова подала в суд на телеведущую Янину Соколову

03 марта 2021, 17:03 107
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Фото: из открытых источников
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Телеведущая Янина Соколова заявила, что генеральный прокурор Ирина Венедиктова подала на нее иск в суд из-за заявления ее гостя, внештатного агента НАБУ Евгения Шевченко о $6 млн взятки за закрытие дела Злочевского.

Об этом она рассказала в Facebook, передает RegioNews.

Ирина Венедиктова подала на меня в суд. Дело касается вот этого интервью Евгения Шевченко для (программы - ред.) "Соромно". С 10.30 разговор с внештатным агентом НАБУ, обличителем по делу крупнейшей взятки в истории не только Украины, но и Европы наличными. 6 млн долларов "кэшем" за закрытие дела против экс-министра экологии Николая Злочевского", - написала Соколова.

По словам телеведущей, Евгений Шевченко в интервью рассказал о роли Венедиктовой в этом процессе и о том, что генеральтний прокурор пытается это дело "потушить".

Евгений говорит прямым текстом, что "я утверждаю, что Венедиктова брала взятку за это". Мне странно видеть иск госпожи генпрокурорки и по совместительству "глаза государева" против меня, как против журналиста. Не знаю, почему я фигурирую как "ответчик", - написала Янина Соколова.

Она отметила, что интервью - это общение журналиста с гостем, и ее дело спрашивать, отвечает в интервью гость. Руководительница Генпрокуратуры, которая имеет юридическое образование, как утверждает Соколова, должна "быть в курсе действующего законодательства о свободе слова и журналистской деятельности".

Телеведущая напомнила, что закон запрещает вмешательство в профессиональную деятельность журналистов и умышленное препятствование законной профессиональной деятельности журналистов.

Она также сообщила детали иска. Янина Соколова указана в качестве соответчика вместе с Евгением Шевченко и "ООО" ТРК "Интеррадио". Истцом указана Ирина Венедиктова. Дело будет рассматривать Печерский районный суд города Киева в апреле.

Напомним, ранее Венедиктова подтвердила утечку информации по делу "Приватбанка", источники утечки информации пока неизвестны.

суд телевидение иск Ирина Венедиктова Интервью Янина Соколова

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