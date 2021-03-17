Раде рекомендуют отменить переход на летнее и зимнее время

Профильный комитет рекомендует принять во 2-м чтении соответствующий законопроект

Профильный комитет рекомендует принять во 2-м чтении соответствующий законопроект

Фото из открытых источников

Комитет Верховной Рады по вопросам экономического развития рекомендовал парламенту принять законопроект №4201 "Об исчислении времени в Украине" во втором чтении.

Об этом сообщил член комитета Алексей Мовчан из фракции "Слуга народа" на своей Facebook-странице передает RegioNews.

Сегодня на комитете экономического развития рекомендовали Верховной Раде Украины принять законопроект "Об исчислении времени в Украине" №4201 во втором чтении. Согласно им, Украина останется на киевском времени, что соответствует второму часовому поясу в шкале Всемирного координированного времени UTC+2. Простыми словами, мы остаемся на зимнем времени, - написал нардеп.

Он уточнил, что такое решение было принято "с учетом европейского направления развития и синхронизации Украины с временем европейских стран".

Мовчан добавил, что принятие закона обеспечит определение на законодательном уровне порядка исчисления времени в Украине, будет способствовать улучшению состояния здоровья граждан и повышению работоспособности населения.

Сьогодні на комітеті Економічного розвитку рекомендували Верховній Раді України прийняти законопроект "Про обчислення... Posted by Oleksiy Movchan on Wednesday, March 17, 2021

Как сообщалось 3 марта, Рада хочет отменить перевод часов. За документ проголосовали в первом чтении.