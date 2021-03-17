13:59  17 марта
Кабмин согласовал назначение заместителей глав пяти ОГА
15:25  17 марта
Выборы мэра Харькова планируют на осень: комитет Рады поддержал назначение
18:26  17 марта
На Донбассе за сутки пять обстрелов, обошлось без потерь - штаб
UA | RU
UA | RU
17 марта 2021, 19:09 5

Раде рекомендуют отменить переход на летнее и зимнее время

17 марта 2021, 19:09 5
Читайте також українською мовою
Профильный комитет рекомендует принять во 2-м чтении соответствующий законопроект
Профильный комитет рекомендует принять во 2-м чтении соответствующий законопроект
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Комитет Верховной Рады по вопросам экономического развития рекомендовал парламенту принять законопроект №4201 "Об исчислении времени в Украине" во втором чтении.

Об этом сообщил член комитета Алексей Мовчан из фракции "Слуга народа" на своей Facebook-странице передает RegioNews.

Сегодня на комитете экономического развития рекомендовали Верховной Раде Украины принять законопроект "Об исчислении времени в Украине" №4201 во втором чтении. Согласно им, Украина останется на киевском времени, что соответствует второму часовому поясу в шкале Всемирного координированного времени UTC+2. Простыми словами, мы остаемся на зимнем времени, - написал нардеп.

Он уточнил, что такое решение было принято "с учетом европейского направления развития и синхронизации Украины с временем европейских стран".

Мовчан добавил, что принятие закона обеспечит определение на законодательном уровне порядка исчисления времени в Украине, будет способствовать улучшению состояния здоровья граждан и повышению работоспособности населения.

Сьогодні на комітеті Економічного розвитку рекомендували Верховній Раді України прийняти законопроект "Про обчислення...

Posted by Oleksiy Movchan on Wednesday, March 17, 2021

Как сообщалось 3 марта, Рада хочет отменить перевод часов. За документ проголосовали в первом чтении.

Верховная Рада законопроект время переход комитет

Выборы мэра Харькова планируют на осень: комитет Рады поддержал назначение
17 марта 2021, 15:25
В парламенте загорелся пульт голосования
17 марта 2021, 13:54
В Раде зарегистрировали законопроект, которым предлагается отменить "харьковские соглашения"
16 марта 2021, 17:41
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
Выборы в Харькове. Почему харьковчанам придется выбирать между Добкиным и Аваковым
Выборы на троих: как снятие Зверобой изменило ситуацию на 87-м округе
Все публикации »
Юрий Чевордов
Виталий Бала
Михаил Басараб
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua