Раде рекомендуют отменить переход на летнее и зимнее время
Комитет Верховной Рады по вопросам экономического развития рекомендовал парламенту принять законопроект №4201 "Об исчислении времени в Украине" во втором чтении.
Об этом сообщил член комитета Алексей Мовчан из фракции "Слуга народа" на своей Facebook-странице передает RegioNews.
Сегодня на комитете экономического развития рекомендовали Верховной Раде Украины принять законопроект "Об исчислении времени в Украине" №4201 во втором чтении. Согласно им, Украина останется на киевском времени, что соответствует второму часовому поясу в шкале Всемирного координированного времени UTC+2. Простыми словами, мы остаемся на зимнем времени, - написал нардеп.
Он уточнил, что такое решение было принято "с учетом европейского направления развития и синхронизации Украины с временем европейских стран".
Мовчан добавил, что принятие закона обеспечит определение на законодательном уровне порядка исчисления времени в Украине, будет способствовать улучшению состояния здоровья граждан и повышению работоспособности населения.
Сьогодні на комітеті Економічного розвитку рекомендували Верховній Раді України прийняти законопроект "Про обчислення...Posted by Oleksiy Movchan on Wednesday, March 17, 2021
Как сообщалось 3 марта, Рада хочет отменить перевод часов. За документ проголосовали в первом чтении.