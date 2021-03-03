Рада хочет отменить перевод часов
За документ проголосовали в первом чтении
За документ проголосовали в первом чтении
В Украине сделали шаг к отказу от перевода часов. Верховная Рада приняла за основу соответствующий законопроект №4201.
"За" проголосовали 277 парламентариев, пишет RegioNews.
"Ежегодно переход на зимнее время происходит в последнее воскресенье октября... Надеемся, что в случае поддержки Верховной Радой, это сезонный перевод стрелок часов станет последним, поскольку в законопроекте четко предусмотрено, что сезонный переход времени не применяется", - указано в пояснительной записке.
Ранее первый вице-спикер ВР Руслан Стефанчук отмечал, что документ также направлен на противодействие агрессии со стороны России.
Напомним, 18 февраля в Раде поддержали законопроект об отмене перехода на зимнее и летнее время
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