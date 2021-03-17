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17 березня 2021, 19:09 8

Раді рекомендують скасувати перехід на літній і зимовий час

17 березня 2021, 19:09 8
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Профільний комітет рекомендує  ухвалити у 2-му читанні відповідний законопроєкт
Профільний комітет рекомендує  ухвалити у 2-му читанні відповідний законопроєкт
Фото з відкритих джерел
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Комітет Верховної Ради з питань економічного розвитку рекомендував парламенту ухвалити законопроект №4201 "Про обчислення часу в Україні" у другому читанні.

Про це повідомив член комітету Олексій Мовчан з фракції "Слуга народу" на своїй Facebook-сторінці, передає RegioNews.

Сьогодні на комітеті економічного розвитку рекомендували Верховній Раді України ухвалити законопроект "Про обчислення часу в Україні" №4201 у другому читанні. Згідно з ним, Україна залишиться на київському часі, що відповідає другому часовому поясу в шкалі Всесвітнього координованого часу UTC+2. Простими словами, ми залишаємося на зимовому часі, - написав нардеп.

Він уточнив, що таке рішення було ухвалено "з урахуванням європейського напряму розвитку та синхронізації України з часом європейських країн".

Мовчан додав, що ухвалення закону забезпечить визначення на законодавчому рівні порядку обчислення часу в Україні, сприятиме покращенню стану здоров’я громадян та підвищенню працездатності населення.

Сьогодні на комітеті Економічного розвитку рекомендували Верховній Раді України прийняти законопроект "Про обчислення...

Posted by Oleksiy Movchan on Wednesday, March 17, 2021

Як повідомлялося 3 березня, Рада хоче скасувати переведення годинників. За документ проголосували у першому читанні.

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