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16 марта 2021, 17:41 4

В Раде зарегистрировали законопроект, которым предлагается отменить "харьковские соглашения"

16 марта 2021, 17:41 4
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По мнению авторов, эти соглашения - единственное основание, что позволяет находиться россиянам в Крыму
По мнению авторов, эти соглашения - единственное основание, что позволяет находиться россиянам в Крыму
Фото из открытых источников
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Народные депутаты Олег Дунда и Александр Аликсийчук зарегистрировали в Верховной Раде законопроект №0095 "О денонсации соглашения между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины".

Об этом Дунда сообщил на брифинге в парламенте, передает RegioNews со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Харьковские соглашения" были проверкой тогдашнего руководства нашего государства на их способность защищать и отвоевывать независимость Украины. И оказалось, что государственная власть в то время не прошла этой проверки, а выбрала денежный компромисс, предав интересы украинцев, сознательно отдавая "на откуп" наши украинские территории, - заявил народный депутат.

По мнению Дунды, на сегодня есть лишь одно основание, что позволяет находиться россиянам в Крыму, - это именно те "харьковские соглашения" 2010 года. Но с учетом событий, произошедших в Крыму в 2014 году, Украина имеет законное право денонсировать их как можно быстрее.

Как сообщалось, по Харьковским соглашениям СБУ возбудила дело о госизмене. Уголовное производство открыто в отношении должностных лиц органов государственной власти.

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