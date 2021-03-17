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Выборы мэра Харькова планируют на осень: комитет Рады поддержал назначение
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17 марта 2021, 15:25 17

Выборы мэра Харькова планируют на осень: комитет Рады поддержал назначение

17 марта 2021, 15:25 17
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Теперь за назначение выборов должны проголосовать в Раде
Теперь за назначение выборов должны проголосовать в Раде
Фото: rada.gov.ua
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Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти и местного самоуправления поддержал назначение внеочередных выборов мэра Харькова на осень 2021 года.

Об этом сообщает RegioNews cо ссылкой на Telegram-канал нардепа от "Слуги народа" Александра Качуры.

Только что Комитет по вопросам организации государственной власти и местного самоуправления рассмотрел вопрос и единогласно поддержал назначения и проведения выборов мэра Харькова на осень 2021 года", - отметил он.

Напомним, 16 марта подкомитет по вопросам выборов, референдумов и других форм непосредственной демократии единогласно поддержал решение о назначении выборов мэра Харькова на осень 2021 года.

Ранее сообщалось, что нардеп от "Слуги народа" Александр Качура сообщил, что в среду 17 марта комитет рассмотрит вопрос о назначении выборов мэра Харькова.

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