В парламенте загорелся пульт голосования
Из-за этого Рада ушла на перерыв
Из-за этого Рада ушла на перерыв
В сессионном зале Верховной Рады произошло возгорание. Загорелся пульт для голосования в ходе рассмотрения поправок к закону о завершении земельной реформы.
Об этом свидетельствует соответствующее видео, пишет RegioNews.
Возгорание произошло в секторе фракции "Голос". В Раде объявили перерыв на 15 минут для того, чтобы проветрить помещение.
По состоянию на 13:21 парламентарии вернулись в зал.
Напомним, в Раде собирают подписи для внеочередного заседания.
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