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17 марта 2021, 13:54 32

В парламенте загорелся пульт голосования

17 марта 2021, 13:54 32
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Из-за этого Рада ушла на перерыв
Из-за этого Рада ушла на перерыв
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В сессионном зале Верховной Рады произошло возгорание. Загорелся пульт для голосования в ходе рассмотрения поправок к закону о завершении земельной реформы.

Об этом свидетельствует соответствующее видео, пишет RegioNews.

Возгорание произошло в секторе фракции "Голос". В Раде объявили перерыв на 15 минут для того, чтобы проветрить помещение.

По состоянию на 13:21 парламентарии вернулись в зал.

Напомним, в Раде собирают подписи для внеочередного заседания.

Украина нардепы Верховная Рада нардеп парламент

 
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