В парламенте загорелся пульт голосования

Из-за этого Рада ушла на перерыв

Из-за этого Рада ушла на перерыв

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В сессионном зале Верховной Рады произошло возгорание. Загорелся пульт для голосования в ходе рассмотрения поправок к закону о завершении земельной реформы.

Об этом свидетельствует соответствующее видео, пишет RegioNews.

Возгорание произошло в секторе фракции "Голос". В Раде объявили перерыв на 15 минут для того, чтобы проветрить помещение.

По состоянию на 13:21 парламентарии вернулись в зал.

Напомним, в Раде собирают подписи для внеочередного заседания.