Предприниматели требуют закрытия "Буковеля": считают его рассадником коронавируса

Участники акции возмущены, что на Прикарпатье введен "выборочный карантин"

Участники акции возмущены, что на Прикарпатье введен "выборочный карантин"

Фото: galka.if.ua

Сегодня, 11 марта, представители среднего бизнеса из Ивано-Франковска, Калуша, Долины и Коломыи перекрыли дорогу, ведущую к курорту “Буковель”, с требованием его закрытия.

Как передает RegioNews, об этом сообщают местные СМИ.

Предприниматели требуют для всех равных условий труда во время введения карантинных ограничений, которые "убивают малый и средний бизнес".

Работу магазинов, рынков, ресторанов, кафе запрещено, транспорт остановлен, а курорт продолжает принимать туристов", - сообщили протестующие.

Сегодня участники акции провели предупредительное блокирование курорта "Буковель”. Они сообщили, что акции будут проводить еще, пока их не услышат.

За безопасностью и правопорядком следят правоохранители.

Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковске на борьбу с COVID-19 выделили миллион гривен и развернут дополнительные места.