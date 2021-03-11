12:49  11 марта
В Украине изменились карантинные зоны: "оранжевых" областей стало больше
13:52  11 марта
Горсовет Одессы перешел на дистанционку из-за вспышки коронавируса
08:11  11 марта
На Донбассе из-за обстрелов погиб военный: Украина заявляет о грубых нарушениях со стороны боевиков
UA | RU
UA | RU
11 марта 2021, 14:54 222

Предприниматели требуют закрытия "Буковеля": считают его рассадником коронавируса

11 марта 2021, 14:54 222
Читайте також українською мовою
Участники акции возмущены, что на Прикарпатье введен "выборочный карантин"
Участники акции возмущены, что на Прикарпатье введен "выборочный карантин"
Фото: galka.if.ua
Читайте також
українською мовою

Сегодня, 11 марта, представители среднего бизнеса из Ивано-Франковска, Калуша, Долины и Коломыи перекрыли дорогу, ведущую к курорту “Буковель”, с требованием его закрытия.

Как передает RegioNews, об этом сообщают местные СМИ.

Предприниматели требуют для всех равных условий труда во время введения карантинных ограничений, которые "убивают малый и средний бизнес".

Работу магазинов, рынков, ресторанов, кафе запрещено, транспорт остановлен, а курорт продолжает принимать туристов", - сообщили протестующие.

Сегодня участники акции провели предупредительное блокирование курорта "Буковель”. Они сообщили, что акции будут проводить еще, пока их не услышат.

За безопасностью и правопорядком следят правоохранители.

Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковске на борьбу с COVID-19 выделили миллион гривен и развернут дополнительные места.

Ивано-Франковск митинг протесты курорты предприниматели

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
Утихомиренный бунтарь: черкасский мэр Бондаренко начал новую каденцию с примирения
Это Мукачево, детка: воспользуется ли Балога-сын шансом стать "мэром на века"
Все публикации »
Виктор Таран
Александр Черненко
Владимир Фесенко
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram