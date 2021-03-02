Укрзализныця сократит почти треть штата центрального офиса

Оптимизировать рабочие профессии не будут

Оптимизировать рабочие профессии не будут

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Укрзализныця в рамках реформирования структуры, оптимизации дублирующих должностей управленческого персонала сократит почти треть штата центрального офиса и доукомплектует штат производственных профессий.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Укрзализныци.

Пресс-служба цитирует председателя правления АО "Укрзализныця" Владимира Жмака, который рассказал о планах компании во время всеукраинского селектора относительно социальных вопросов железнодорожников.

Кого мы оптимизируем? Скажу на примере центрального офиса Укрзализныци в Киеве: мы оптимизируем 700 из 2500 штатных должностей сотрудников центрального офиса. Мы ликвидируем должности 13 функциональных директоров и 14 подразделений. Было много дублирования, было много непонятного функционала. Мы начинаем с себя, — подчеркнул он.

В то же время Владимир Жмак подчеркнул, что никаких действий по оптимизации рабочих профессий не произойдет.

Еще раз подчеркиваю: производственные профессии не будут оптимизироваться. Наоборот сейчас мы комплектуем штат тех подразделений, которые занимаются производственной деятельностью, — резюмировал руководитель Укрзализныци.

Как сообщалось, 17 февраля железнодорожники под Кабмином требовали повышения зарплат. Также они протестовали против сокращения штата.

Также СБУ разоблачила бывшего топ-менеджера "Укрзализныци" на хищении 58 миллионов. Чиновник привлек к подрядным работам фирму, зарегистрированную на подставное лицо.