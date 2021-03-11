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11 марта 2021, 16:59 11

"Укрзализныця" до 19 марта продолжает ограничения продажи билетов и высадки-посадки пассажиров в "красных зонах"

11 марта 2021, 16:59 11
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Эти ограничения действуют в отношении направлений из/до Ивано-Франковской, Черновицкой, Житомирской и Закарпатской областей
Эти ограничения действуют в отношении направлений из/до Ивано-Франковской, Черновицкой, Житомирской и Закарпатской областей
Фото из открытых источников
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Ограничение будет отменено по факту официального выхода регионов из статуса "красных зон" согласно решения Министерства здравоохранения.

Об этом сообщает "Укрзализныця", передает RegioNews.

Ограничения по продаже билетов, а также высадке и посадке пассажиров, следующих из/в Ивано-Франковской, Черновицкой, Житомирской и Закарпатской областей, будут действовать до 19 марта включительно.

"Укрзализныця" также отмечает, что готова назначить специальные рейсы по представлению облгосадминистраций для безопасной транспортировки людей с соблюдением всех карантинных требований.

Как сообщалось, "Укрзализныця" с 7 марта приостановила высадку/посадку пассажиров в Черновицкой и Житомирской областях. Предварительно это должно было продолжаться до 12 марта, но с возможностью продления до конца действия усиленного карантина.

Укрзализныця карантин красная зона Ограничение COVID-19

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