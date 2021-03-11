"Укрзализныця" до 19 марта продолжает ограничения продажи билетов и высадки-посадки пассажиров в "красных зонах"
Ограничение будет отменено по факту официального выхода регионов из статуса "красных зон" согласно решения Министерства здравоохранения.
Об этом сообщает "Укрзализныця", передает RegioNews.
Ограничения по продаже билетов, а также высадке и посадке пассажиров, следующих из/в Ивано-Франковской, Черновицкой, Житомирской и Закарпатской областей, будут действовать до 19 марта включительно.
"Укрзализныця" также отмечает, что готова назначить специальные рейсы по представлению облгосадминистраций для безопасной транспортировки людей с соблюдением всех карантинных требований.
Как сообщалось, "Укрзализныця" с 7 марта приостановила высадку/посадку пассажиров в Черновицкой и Житомирской областях. Предварительно это должно было продолжаться до 12 марта, но с возможностью продления до конца действия усиленного карантина.