"Укрзализныця" до 19 марта продолжает ограничения продажи билетов и высадки-посадки пассажиров в "красных зонах"

Эти ограничения действуют в отношении направлений из/до Ивано-Франковской, Черновицкой, Житомирской и Закарпатской областей

Эти ограничения действуют в отношении направлений из/до Ивано-Франковской, Черновицкой, Житомирской и Закарпатской областей

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Ограничение будет отменено по факту официального выхода регионов из статуса "красных зон" согласно решения Министерства здравоохранения.

Об этом сообщает "Укрзализныця", передает RegioNews.

Ограничения по продаже билетов, а также высадке и посадке пассажиров, следующих из/в Ивано-Франковской, Черновицкой, Житомирской и Закарпатской областей, будут действовать до 19 марта включительно.

"Укрзализныця" также отмечает, что готова назначить специальные рейсы по представлению облгосадминистраций для безопасной транспортировки людей с соблюдением всех карантинных требований.

Как сообщалось, "Укрзализныця" с 7 марта приостановила высадку/посадку пассажиров в Черновицкой и Житомирской областях. Предварительно это должно было продолжаться до 12 марта, но с возможностью продления до конца действия усиленного карантина.