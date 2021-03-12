Сын Ахметова купил шикарную виллу в Швейцарии за $64 миллиона

Общая площадь купленного земельного участка составила 7 600 квадратных метров

Общая площадь купленного земельного участка составила 7 600 квадратных метров

Член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко сообщил, что в декабре 2020 года старший сын олигарха Дамир Ахметов приобрел виллу в пригороде Женевы, на берегу Женевского озера за 60 миллионов швейцарских франков (два миллиарда гривен или 64 миллиона долларов).

Об этом Лещенко сообщил на своем YouTube-канале, передает RegioNews.

На частной улице старший сын Рината Ахметова купил два дома: большую виллу и дом поменьше, находящийся по соседству. Общая площадь купленного земельного участка, на котором расположены дома, - 7 600 квадратных метров.

Продавцом недвижимости является французский бизнесмен родом из саудовской Аравии Мансур Акрам Оджех, входящий в сотню самых влиятельных арабов мира.

Лещенко считает, что два миллиарда гривен клан Ахметова вывел, но должен был заплатить их "Укрзализныце”. По его словам, олигархи, и Ахметов включительно, "не платят справедливые тарифы за транспортировку железной руды". Вместо этого они хранят деньги за границей и вкладываются в недвижимость. Таким образом "Укрзализныца" несет убытки.

Известно, что 32-летний Дамир - старший сын Рината Ахметова. Он покинул Украину в возрасте 10 лет, учился в Швейцарии и Великобритании.

Дамир Ахметов является членом наблюдательных советов энергетических и металлургических компаний своего отца, ДТЭК и Метинвест. Он никогда не вел бизнес самостоятельно и участвовал только в управлении компаниями своего отца.

Напомним, 24 января сообщалось, что умер старший брат миллионера Рината Ахметова.