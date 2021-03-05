Железнодорожники готовятся к протестам

Ситуацию в "Укрзализныце" профсоюзники связывают с неэффективным менеджментом

Ситуацию в "Укрзализныце" профсоюзники связывают с неэффективным менеджментом

Фото из открытых источников

Профсоюз железнодорожников и транспортных строителей Украины готовится к акциям протеста, цель которых - привлечь внимание к катастрофической ситуации в "Укрзализныце", которую они связывают с непрофессиональными и незаконными действиями руководства.

Об этом говорится в открытом письме профсоюза, передает RegioNews.

Профсоюз железнодорожников сообщает, что председатель правления УЗ Владимир Жмак игнорирует коллектив, а его решения только ухудшают условия жизни рабочих украинской железной дороги и их семей.

23 февраля президиумом Совета профсоюза принято решение о создании Центрального штаба по организации и проведению целенаправленных акций протеста. Профсоюз предложил объединить усилия в борьбе с неэффективным менеджментом УЗ Свободному профсоюзу машинистов Украины и другим репрезентативным профсоюзам на железнодорожном транспорте.

Всесторонне поддерживая идею объединения усилий всех профсоюзов и консолидации наших совместных действий ради достижения единой важнейшей цели – защиты законных прав и интересов всех без исключения железнодорожников, предлагаем предоставить предложения относительно возможных форм совместного законного сопротивления и привести конкретные примеры успешного проведения вашими профсоюзными организация подобных акций с положительным решением насущных проблем железнодорожников, - говорится в письме профсоюза.

Как сообщалось, глава правления УЗ заявлял, что Укрзализныця сократит почти треть штата центрального офиса. Оптимизировать рабочие профессии не будут.