13:59  12 марта
В Житомирской области отменили все внутренние автобусные рейсы
12:19  12 марта
Законопроект о национализации "Мотор Сичи" могут подать Раде в ближайшие недели
08:11  12 марта
Оккупанты обстреляли из гранатометов позиции сил ООС: ранен военнослужащий
UA | RU
UA | RU
12 марта 2021, 14:46 9

Стало известно, когда в Киеве запустят City Express

12 марта 2021, 14:46 9
Читайте також українською мовою
Поезда будут останавливаться на станциях Святошин, Беличи, Ирпень и Буча
Поезда будут останавливаться на станциях Святошин, Беличи, Ирпень и Буча
Facebook
Читайте також
українською мовою

Транспортный проект City Express стартует в Киеве уже 15 марта. Первая электричка будет курсировать по маршруту Святошин-Буча.

Об этом говорится в сообщении на сайте "Укрзализныци", пишет RegioNews.

Сообщается, что в рамках этого проекта запустят модернизированный пригородный электропоезд по маршруту Святошин-Буча, который будет курсировать в пиковые часы перевозок утром и вечером.

Поезда будут останавливаться на станциях Святошин, Беличи, Ирпень и Буча. Первый поезд будет отправляться со станции Святошин в 05:54 и прибывать на станцию Буча в 06:17.

Следующие рейсы будут отправляться со станции Святошин в 06:58, 08:23, 17:30, 18:34, 19:38. В обратном направлении со станции Буча в первый рейс поезд отправится в 06:27, затем - в 07:31, 08:56 и в 18:03 и 19:07.

Церемония запуска City Express запланирована на 08:00 на островной платформе №1 станции Святошин.

Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что в Украине появится проект городских электричек "Сити-экспресс”.

Украина Киев Укрзализныця транспорт поезд

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
Тихая гавань: как ОПЗЖ стала хозяйкой Белгорода-Днестровского
Утихомиренный бунтарь: черкасский мэр Бондаренко начал новую каденцию с примирения
Все публикации »
Михаил Басараб
Виктор Таран
Александр Черненко
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua