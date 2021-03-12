Стало известно, когда в Киеве запустят City Express

Поезда будут останавливаться на станциях Святошин, Беличи, Ирпень и Буча

Поезда будут останавливаться на станциях Святошин, Беличи, Ирпень и Буча

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Транспортный проект City Express стартует в Киеве уже 15 марта. Первая электричка будет курсировать по маршруту Святошин-Буча.

Об этом говорится в сообщении на сайте "Укрзализныци", пишет RegioNews.

Сообщается, что в рамках этого проекта запустят модернизированный пригородный электропоезд по маршруту Святошин-Буча, который будет курсировать в пиковые часы перевозок утром и вечером.

Поезда будут останавливаться на станциях Святошин, Беличи, Ирпень и Буча. Первый поезд будет отправляться со станции Святошин в 05:54 и прибывать на станцию Буча в 06:17.

Следующие рейсы будут отправляться со станции Святошин в 06:58, 08:23, 17:30, 18:34, 19:38. В обратном направлении со станции Буча в первый рейс поезд отправится в 06:27, затем - в 07:31, 08:56 и в 18:03 и 19:07.

Церемония запуска City Express запланирована на 08:00 на островной платформе №1 станции Святошин.

Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что в Украине появится проект городских электричек "Сити-экспресс”.