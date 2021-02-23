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23 февраля 2021, 11:59 12

СБУ разоблачила бывшего топ-менеджера "Укрзализныци" на хищении 58 миллионов

23 февраля 2021, 11:59 12
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Чиновник привлек к подрядным работам фирму, зарегистрированную на подставное лицо
Чиновник привлек к подрядным работам фирму, зарегистрированную на подставное лицо
Фото: СБУ
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Служба безопасности Украины разоблачила бывшего топ-менеджера "Укрзализныци" на хищении миллионов гривен. Средства были выделены на ремонт подвижного состава общества.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что чиновник привлек к подрядным работам фирму, зарегистрированную на подставное лицо. У предприятия были необходимые производственные мощности и квалифицированный персонал.

На самом деле работы фактически выполняли работники "Укрзализныци" с использованием запасных частей неизвестного происхождения. Ремонт осуществлялся в значительно меньших объемах, чем предусмотрено регламентом, и с нарушением технологических норм", - говорится в сообщении.

В рамках досудебного расследования были установлены факты нанесения ущерба АО "Укрзализныця" на общую сумму почти 58,6 млн грн, за что также была незаконно занижена база налогообложения на 6,4 млн грн.

В настоящее время злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее СБУ разоблачила масштабную схему хищения средств "Укрзализныци" на ремонте моста.

СБУ Укрзализныця Схемы деньги ремонт

 
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