СБУ разоблачила бывшего топ-менеджера "Укрзализныци" на хищении 58 миллионов

Чиновник привлек к подрядным работам фирму, зарегистрированную на подставное лицо

Чиновник привлек к подрядным работам фирму, зарегистрированную на подставное лицо

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила бывшего топ-менеджера "Укрзализныци" на хищении миллионов гривен. Средства были выделены на ремонт подвижного состава общества.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что чиновник привлек к подрядным работам фирму, зарегистрированную на подставное лицо. У предприятия были необходимые производственные мощности и квалифицированный персонал.

На самом деле работы фактически выполняли работники "Укрзализныци" с использованием запасных частей неизвестного происхождения. Ремонт осуществлялся в значительно меньших объемах, чем предусмотрено регламентом, и с нарушением технологических норм", - говорится в сообщении.

В рамках досудебного расследования были установлены факты нанесения ущерба АО "Укрзализныця" на общую сумму почти 58,6 млн грн, за что также была незаконно занижена база налогообложения на 6,4 млн грн.

В настоящее время злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее СБУ разоблачила масштабную схему хищения средств "Укрзализныци" на ремонте моста.