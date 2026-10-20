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20 октября 2026, 17:05

Вместо системного учета – сокращение бронирования: нардеп раскритиковал Кабмин

20 октября 2026, 17:05
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Фото из открытых источников
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Реформа системы бронирования, над которой сейчас работает Кабинет министров, не даст того должного эффекта, на который рассчитывает власть

Из-за возможного снижения лимитов бронирования и пересмотра статусов критичности для ряда предприятий и организаций отсрочку потеряют лишь несколько десятков тысяч мужчин, а такое количество военнообязанных ТЦК и так мобилизуют в течение одного месяца. Об этом заявляет нардеп Александр Федиенко, комментируя возможные изменения в системе бронирования.

"Кабмин может выиграть максимум месяц мобилизационного ресурса из тех, кто имеет бронь", – пишет парламентарий на своей странице в Facebook.

Отдельные вопросы у депутата вызывают заявления премьер-министра Сергея Корецкого о масштабах злоупотреблений с бронированием. В частности, глава правительства приводил пример предприятия, где из 100 забронированных работников лишь 20 якобы выполняют критически важные работы. Федиенко считает, что подобные случаи не отражают общей ситуации, а акцент на отдельных профессиях может создавать ошибочное представление.

"Сейчас нам пытаются продать информационно сомелье, барменов, уборщиков (которые имеют "бронь", – ред.) и тому подобное. Но это очень маленький процент. Обращаю внимание – они после бронирования уже будут на радаре", – подчеркивает Федиенко.

В то же время, по его убеждению, тех, кто находится в СЗЧ, скрывается и вообще не состоит на воинском учете, – миллионы. И задача государства, говорит Федиенко, установить их точное количество.

"Откровенно, это очень просто проверить. Достаточно взять реестры военнослужащих, реестр Государственной налоговой службы Украины, дальше – вопросы технические. (…) Никто из более чем 60+ народных депутатов Верховной Рады Украины не выступает за то, что нам не нужно пополнять наши силы обороны, нужно. Но мы хотим знать, понимает ли Кабинет министров Украины, сколько в Украине такой категории граждан военнообязанных, которые не состоят на учете", – резюмирует нардеп.

Ранее представители бизнес-сообщества, в частности Украинская Рада Бизнеса, раскритиковали предложения Кабмина, касающиеся изменений в системе бронирования. Там заявили, что новые правила приведут к задержкам в выполнении государственных оборонных заказов, ремонте и восстановлении энергетической инфраструктуры, а также к задержкам в предоставлении жизненно необходимых услуг населению. Премьер Корецкий обещает окончательно доработать изменения и представить их уже до конца этой недели.

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бронирование от мобилизации мобилизация Кабмин
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