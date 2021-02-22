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22 февраля 2021, 17:23 8

В СНБО сообщили о новом механизме атаки российских хакеров

22 февраля 2021, 17:23 8
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Злоумышленники используют новый механизм кибератак, который не наблюдался ранее во время подобных инцидентов
Злоумышленники используют новый механизм кибератак, который не наблюдался ранее во время подобных инцидентов
Рixabay
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В Украине с 18 февраля Национальный координационный центр кибербезопасности при СНБО фиксирует массированные DDoS атаки на украинский сегмент Интернет. Злоумышленники используют новый механизм кибератак, который не наблюдался ранее во время подобных инцидентов.

Об этом сообщает пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны, пишет RegioNews.

Отмечается, что атаки осуществлялись на сайты Службы безопасности Украины, СНБО, ресурсы других государственных учреждений и стратегических предприятий.

Установлено, что источником этих скоординированных атак были IP-адреса, принадлежащие определенным российским сетям обмена трафиком.

В СНБО сообщили, что во время атаки уязвимые веб-серверы госорганов инфицируются вирусом, который скрыто делает их элементом бот-сети, используемой для DDOS-атак на другие ресурсы.

"При этом системы безопасности интернет-провайдеров определяют скомпрометированные веб-серверы как источник атак, и начинают блокировать их работу путем автоматического внесения в "черные списки". Таким образом, даже после окончания фазы DDoS атакованные сайты остаются недоступными для пользователей", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в СНБО заявили, что на Украину была осуществлена крупная кибератака из-за ажиотажа вокруг COVID-вакцинации.

Украина СНБО угроза РНБО безопасность

 
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