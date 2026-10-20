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20 октября 2026, 16:54

Россия ударила по Краматорску 4 авиабомбами: 3 погибших, 5 раненых

20 октября 2026, 16:54
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Фото: Нацполиция
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В Краматорске Донецкой области в результате российского авиаудара 20 октября погибли трое мужчин, еще пять человек получили ранения. Среди пострадавших две женщины и трое мужчин

Об этом сообщила полиция Донецкой области, передает RegioNews .

Российские войска атаковали город четырьмя авиабомбами ФАБ-250 с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК).

По данным правоохранителей, российская армия нанесла удар сегодня в 10:04. В результате атаки погибли мужчины в возрасте 42, 47 и 48 лет.

Ранения получили женщины в возрасте 65 и 66 лет и мужчины в возрасте 38, 65 и 67 лет. У пострадавших диагностировали обломочные ранения и минно-взрывные травмы.

На местах ударов работают следственно-оперативные группы, парамедики, взрывотехники и патрульная полиция. Правоохранители документируют последствия атаки.

Напомним, что в Киеве в результате российских атак 20 октября погиб один человек, еще семеро получили ранения. Пятерых пострадавших госпитализировали в состоянии средней тяжести, еще двоим оказали медицинскую помощь амбулаторно. Все пострадавшие – взрослые.

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