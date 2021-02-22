12:44  22 февраля
У главы Киевской ОГА Володина подтвердили заболевание COVID-19
15:34  22 февраля
Главу ОАСК Вовка в пятый раз попытаются доставить в суд
18:13  22 февраля
Сутки в ООС: пять нарушений "тишины", погиб украинский военный
UA | RU
UA | RU
22 февраля 2021, 18:16 151

Данилов рассказал Зеленскому об угрозах нацбезопасности в финансовой и энергетической сферах

22 февраля 2021, 18:16 151
Читайте також українською мовою
Президент обсудил с секретарем СНБО планы работы ведомства
Президент обсудил с секретарем СНБО планы работы ведомства
Фото president.gov.ua
Читайте також
українською мовою

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексеем Даниловым.

Это передает RegioNews со ссылкой на сообщение Офиса Президента.

По данным Офиса, Алексей Данилов проинформировал Президента об актуальных угрозах государственной и экономической безопасности, в частности в финансовой и энергетической сферах.

Собеседники также обсудили дальнейшие шаги в контексте выполнения последних решений Совета национальной безопасности и обороны, - говорится в сообщении.

Были уточнены планы работы СНБО на ближайший период и обсуждены вопросы увеличения штатной численности Аппарата Совета национальной безопасности и обороны.

Как сообщалось, 19 февраля Зеленский на заседании СНБО поручил пересмотреть сценарии урегулирования ситуации на Донбассе. Они были утверждены в декабре 2019 года.

решением СНБО введены санкции против Виктора Медведчука и Оксаны Марченко. Санкции вводятся через расследовании СБУ по финансированию терроризма.

СНБО Владимир Зеленский безопасность президент Алексей Данилов Совещание

Зеленский заявляет, что намерен "избавиться" от главы КСУ Тупицкого
22 февраля 2021, 17:37
Стало известно, какие компании попали в санкционный список СНБО
21 февраля 2021, 10:59
Зеленский подписал указ о санкциях против Медведчука и Марченко
20 февраля 2021, 18:49
Все новости »
 
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Кому принадлежат автовокзалы в регионах Украины
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
Мэр "в шоколаде": как черниговскому городскому голове Атрошенко живется при "зеленых"
Мэр без власти: как в Каменец-Подольском бывшие союзники рассорились, и почему там запахло новыми выборами
Все публикации »
Виктор Таран
Елена Дяченко
Владимир Фесенко
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram