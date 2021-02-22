Данилов рассказал Зеленскому об угрозах нацбезопасности в финансовой и энергетической сферах
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексеем Даниловым.
Это передает RegioNews со ссылкой на сообщение Офиса Президента.
По данным Офиса, Алексей Данилов проинформировал Президента об актуальных угрозах государственной и экономической безопасности, в частности в финансовой и энергетической сферах.
Собеседники также обсудили дальнейшие шаги в контексте выполнения последних решений Совета национальной безопасности и обороны, - говорится в сообщении.
Были уточнены планы работы СНБО на ближайший период и обсуждены вопросы увеличения штатной численности Аппарата Совета национальной безопасности и обороны.
Как сообщалось, 19 февраля Зеленский на заседании СНБО поручил пересмотреть сценарии урегулирования ситуации на Донбассе. Они были утверждены в декабре 2019 года.
решением СНБО введены санкции против Виктора Медведчука и Оксаны Марченко. Санкции вводятся через расследовании СБУ по финансированию терроризма.