Данилов рассказал Зеленскому об угрозах нацбезопасности в финансовой и энергетической сферах

Президент обсудил с секретарем СНБО планы работы ведомства

Президент обсудил с секретарем СНБО планы работы ведомства

Фото president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексеем Даниловым.

Это передает RegioNews со ссылкой на сообщение Офиса Президента.

По данным Офиса, Алексей Данилов проинформировал Президента об актуальных угрозах государственной и экономической безопасности, в частности в финансовой и энергетической сферах.

Собеседники также обсудили дальнейшие шаги в контексте выполнения последних решений Совета национальной безопасности и обороны, - говорится в сообщении.

Были уточнены планы работы СНБО на ближайший период и обсуждены вопросы увеличения штатной численности Аппарата Совета национальной безопасности и обороны.

Как сообщалось, 19 февраля Зеленский на заседании СНБО поручил пересмотреть сценарии урегулирования ситуации на Донбассе. Они были утверждены в декабре 2019 года.

решением СНБО введены санкции против Виктора Медведчука и Оксаны Марченко. Санкции вводятся через расследовании СБУ по финансированию терроризма.