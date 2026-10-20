ДТП в Киеве: где затруднено движение 20 октября
В Киеве и на Гостомельском шоссе 20 октября временно затруднено движение транспорта из-за дорожно-транспортных происшествий. Водителей призывают учесть ситуацию при планировании маршрутов
Об этом сообщила патрульная полиция Киева, передает RegioNews .
В частности, движение усложнено Чоколевским бульваром в направлении Севастопольской площади, а также Гостомельским шоссе в обоих направлениях.
Водителям советуют учитывать дорожную ситуацию во время поездок.
Напомним, во Львовской области в результате дорожно-транспортного происшествия погиб 77-летний велосипедист. Мужчина столкнулся с автобусом, получил травмы и умер в больнице, несмотря на усилия медиков.
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