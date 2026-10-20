ДТП в Киеве: где затруднено движение 20 октября

Фото: патрульная полиция Киева

В Киеве и на Гостомельском шоссе 20 октября временно затруднено движение транспорта из-за дорожно-транспортных происшествий. Водителей призывают учесть ситуацию при планировании маршрутов

Об этом сообщила патрульная полиция Киева, передает RegioNews .

В частности, движение усложнено Чоколевским бульваром в направлении Севастопольской площади, а также Гостомельским шоссе в обоих направлениях.

Водителям советуют учитывать дорожную ситуацию во время поездок.

Напомним, во Львовской области в результате дорожно-транспортного происшествия погиб 77-летний велосипедист. Мужчина столкнулся с автобусом, получил травмы и умер в больнице, несмотря на усилия медиков.