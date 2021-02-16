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16 февраля 2021, 10:49 24

Глава Минздрава Степанов заявил о попытке срыва вакцинации от коронавируса

16 февраля 2021, 10:49 24
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Он сообщил, что Украина теряет доверие производителей вакцин
Он сообщил, что Украина теряет доверие производителей вакцин
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українською мовою

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина теряет доверие производителей вакцин. Речь идет о попытке срыва вакцинации в Украине.

Об этом он сказал в ходе брифинга, пишет RegioNews.

"Украина теряет доверие производителей вакцин... Речь идет о попытке срыва прививочной кампании в Украине. А это в свою очередь открывает путь для одной вакцины, которую нам так настойчиво предлагают", - сказал Степанов.

Министр заверил, что в Украине нечего делать российской вакцине.

"Вы все знаете о моей позиции по российской вакцине - не допустить на рынок Украины российскую вакцину. Нечего здесь делать российской вакцине", - заявил глава Минздрава.

Напомним, ранее в Минздраве сказали, когда можно будет записаться на бесплатную вакцинацию от коронавируса.

коронавирус Украина НАБУ вакцина министр

 
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