Глава Минздрава Степанов заявил о попытке срыва вакцинации от коронавируса

Об этом он сказал в ходе брифинга, пишет RegioNews.

"Украина теряет доверие производителей вакцин... Речь идет о попытке срыва прививочной кампании в Украине. А это в свою очередь открывает путь для одной вакцины, которую нам так настойчиво предлагают", - сказал Степанов.