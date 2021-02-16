Глава Минздрава Степанов заявил о попытке срыва вакцинации от коронавируса
Он сообщил, что Украина теряет доверие производителей вакцин
Он сообщил, что Украина теряет доверие производителей вакцин
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина теряет доверие производителей вакцин. Речь идет о попытке срыва вакцинации в Украине.
Об этом он сказал в ходе брифинга, пишет RegioNews.
"Украина теряет доверие производителей вакцин... Речь идет о попытке срыва прививочной кампании в Украине. А это в свою очередь открывает путь для одной вакцины, которую нам так настойчиво предлагают", - сказал Степанов.
Министр заверил, что в Украине нечего делать российской вакцине.
"Вы все знаете о моей позиции по российской вакцине - не допустить на рынок Украины российскую вакцину. Нечего здесь делать российской вакцине", - заявил глава Минздрава.
Напомним, ранее в Минздраве сказали, когда можно будет записаться на бесплатную вакцинацию от коронавируса.
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