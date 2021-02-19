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19 февраля 2021, 10:00 141

Степанов полетел в Индию договариваться о вакцине для украинцев

19 февраля 2021, 10:00 141
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Министр проведет встречу с индийским производителем Serum Institute of India
Министр проведет встречу с индийским производителем Serum Institute of India
Фото: Facebook
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Министр здравоохранения Украины Максим Степанов вылетел в Индию договориться о новых поставках COVID-вакцины в Украину, а также проконтролировать отправку первой партии препарата.

Об этом он сообщил в Facebook, передает RegioNews.

Готовимся к переговорам с крупнейшим производителем вакцин в мире - Serum Institute of India. К сожалению, пандемия будет мировой проблемой нескольких последующих лет. Понимаем, что контрактовать дополнительные объемы необходимо уже сейчас. Поэтому основная задача - к уже законтрактованным 12 млн доз достичь прямых договоренностей на поставку дополнительных объемов вакцин Oxford / AstraZeneca и NovaVax в 2021-2022 году непосредственно с производителем", - говорится в сообщении.

Он добавил, что до конца февраля Украина должна получить первую партию вакцины против коронавируса от компании AstraZeneca.

Напомним, ранее Степанов заверил, что Украина получит первую партию вакцины от COVID-19 уже на этой неделе. В конце февраля начнутся поставки вакцин в рамках механизма COVAX.

Ранее Степанов объяснил, почему вакцинация до сих пор не началась. По его словам, возникли бюрократические трудности с поставкой вакцин.

Предварительно объявлялось, что вакцинация от COVID-19 в Украине начнется с понедельника. Поставка вакцин ожидалась на 15 февраля.

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