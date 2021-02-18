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18 февраля 2021, 16:06 8

Отказаться от вакцинации от COVID-19 готовы 44% украинцев – соцопрос

18 февраля 2021, 16:06 8
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Готовность сделать прививку несмотря ни на что высказали лишь 8% украинцев
Готовность сделать прививку несмотря ни на что высказали лишь 8% украинцев
Фото из открытых источников
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44% украинцев готовы без колебаний отказаться от вакцинации от COVID-19, даже если завтра им предложат сделать прививку одной из сертифицированных вакцин.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на данные социологического исследования, обнародованного в агентстве Интерфакс-Украина сегодня.

Согласно результатам соцопроса, готовность сделать прививку несмотря ни на что высказали лишь 8% украинцев, а 9% готовы привиться, если вакцинация будет бесплатной.

При этом каждый пятый респондент (21%) отметил, что решение о вакцинации отложит на потом.

Отмечается, что 41% респондентов не смогли определиться с ответом, какая вакцина вызывает у них больше доверия. 17,5% опрошенных сказали, что больше всего доверяют американо-немецкой вакцине Phizer, 12% - в российской вакцине "V Спутник" и 11% - американской вакцине Moderna.

В то же время, по мнению 41% респондентов, COVID-19 является серьезной болезнью, которая представляет опасность, 37% опрошенных отметили, что опасность от нее преувеличена, 15% украинцев сравнили коронавирус с обычным простудным заболеванием, а 3% опрошенных заявили, что коронавирус вообще не существует.

Социологическое исследование о социально-политических настроениях украинцев проводил с 27 января по 5 февраля 2021 года Украинский институт будущего при содействии "Нью Имидж Маркетинг Групп".

Опрос проводился среди 2400 респондентов в возрасте 18 лет и старше из всех регионов Украины (кроме временно оккупированных территорий АРК и ОРДЛО), которые были опрошены методом face-to-face. Статистическая погрешность исследования не превышает 2,05%.

Как сообщалось, Украина получит первую партию вакцины от COVID-19 уже на этой неделе, - заверил министр Степанов. В конце февраля начнутся поставки вакцин в рамках механизма COVAX.

Также стало известно, какой вакцине от COVID-19 больше всего доверяют украинцы.

коронавирус вакцина опрос COVID-19 социология

 
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