Глава "Укрзализныци" рассказал, что его зарплата в 625 тысяч гривен "ниже рыночного уровня"

Такие деньги глава предприятия "получал еще 25 лет назад"

Такие деньги глава предприятия "получал еще 25 лет назад"

Фото: из открытых источников

Глава АО "Укрзализныця" Владимир Жмак рассказал о том, что ежемесячно получает 625 тыс. грн заработной платы. И его оклад при этом, меньше, чем у предыдущего главы компании Евгения Кравцова.

Как передает RegioNews, об этом он заявил в эфире телеканала "Украина 24".

Моя заработная плата составляет 625 тыс. грн. И это любой сможет увидеть в декларации, поэтому прятать ее смысла не имеет. В то же время, хочу сказать, что такая зарплата у меня была 25 лет назад, когда я занимался бизнесом в "Киевстаре", затем в "ТНК-ВР". Она, я бы сказал, ниже рыночного уровня для такого предприятия, как "Укрзализныця", - заявил Жмак.

При этом он уточнил, что его оклад значительно меньше, чем у его предшественника Евгения Кравцова (812 тыс. грн). Во время обсуждения контракта со Жмаком, ему сказали, что высокая заработная плата предыдущего руководителя вызвала очень большой общественный резонанс. Поэтому он должен это понять и "согласиться на зарплату намного меньшую".

Напомним, Жмака назначили руководителем компании 26 августа прошлого года.

Ранее сообщалось, что руководителя подразделения "Укрзализныци" взяли на взятке в 100 тыс. грн.

Кроме того, руководитель одного из департаментов "Укрзализныци" нанес убытки государству в размере 7 миллионов гривен.