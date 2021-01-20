"Укрзализныця" сказала, какие области имеют самые большие долги за пригородные перевозки

"Укрзализныця" в 2020 году предоставила услуг по перевозке пассажиров льготных категорий в пригородном сообщении на сумму 285,3 млн грн

"Укрзализныця" в 2020 году предоставила услуг по перевозке пассажиров льготных категорий в пригородном сообщении на сумму 285,3 млн грн

Фото из открытых источников

"Укрзализныця" в 2020 году получила от местных органов власти только 28% компенсации за льготные перевозки пассажиров в пригородном сообщении.

Как пишет RegioNews, об этом говорится в заявлении "Укрзализныци".

"Укрзализныця" в 2020 году предоставила услуг по перевозке пассажиров льготных категорий в пригородном сообщении на сумму 285,3 млн грн. При этом получила лишь 28% компенсаций от местных органов власти", — сообщили в ведомстве.

Среди крупнейших должников — местные органы власти Харьковской области (38,6 млн грн), Киевской области (25 млн грн), Львовской области (17,3 млн грн), Одесской области (10,8 млн грн), Днепропетровской области (17,9 млн грн) и Киева (29,5 млн грн).

"Лидерами по погашению долга являются местные органы власти Херсонской, Луганской, Николаевской, Житомирской и Волынской областей, а антилидером — город Киев, уровень оплаты долгов которого за перевозку льготников равен нулю", — говорят в "Укрзализныце".

Как отмечается, в целом такой низкий уровень возмещения затрат замедляет развитие пригородных железнодорожных перевозок, ограничивает возможности по улучшению сервиса для пассажиров и обновлению подвижного состава.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине подорожают билеты на поезда.