В Киеве предприниматели пришли с протестом к офису матери нардепа Гетманцева
Они заявили, что это не последняя их акция
Они заявили, что это не последняя их акция
Во вторник, 16 февраля, протестующие предприниматели, которые уже около двух месяцев проводят бессрочную акцию протеста на Майдане Независимости в Киеве, вновь пришли к офису мамы главы комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева. Лидер акции Сергей Доротич заявил, что это не последняя акция на улице Васильковская.
Об этом сообщает RegioNews cо ссылкой на "Страну".
"Киевляне должны знать, кто рядом с ними работает. Сейчас из-за погодных условий мы не можем активно проводить акции протеста, но совсем скоро мы будем активизировать свои действия",- заявил Доротич.
Напомним, ранее Гетманцев посоветовал митингующим предпринимателям "работать, а не заниматься политикой".
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