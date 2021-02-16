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16 февраля 2021, 12:48 360

В Киеве предприниматели пришли с протестом к офису матери нардепа Гетманцева

16 февраля 2021, 12:48 360
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Они заявили, что это не последняя их акция
Они заявили, что это не последняя их акция
Фото: Страна
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Во вторник, 16 февраля, протестующие предприниматели, которые уже около двух месяцев проводят бессрочную акцию протеста на Майдане Независимости в Киеве, вновь пришли к офису мамы главы комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева. Лидер акции Сергей Доротич заявил, что это не последняя акция на улице Васильковская.

Об этом сообщает RegioNews cо ссылкой на "Страну".

"Киевляне должны знать, кто рядом с ними работает. Сейчас из-за погодных условий мы не можем активно проводить акции протеста, но совсем скоро мы будем активизировать свои действия",- заявил Доротич.

Напомним, ранее Гетманцев посоветовал митингующим предпринимателям "работать, а не заниматься политикой".

Украина митинг нардеп офис ФОП

 
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