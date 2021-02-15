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15 февраля 2021, 11:51 59

Витренко заявил, что Минэнерго не знает о количестве газа в хранилищах "Нафтогаза"

15 февраля 2021, 11:51 59
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"Нафтогаз" не предоставляет такие данные
"Нафтогаз" не предоставляет такие данные
Фото: из открытых источников
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В Минэнерго не обладают точными данными о том, сколько газа сейчас находится в подземных хранилищах "Нафтогаза". 

Об этом в интервью "Радио Свобода" сообщил и.о. министра энергетики Юрий Витренко, пишет RegioNews.

"Общие цифры. Непрозрачность заключается в том, что публика не знает, сколько газа "Нафтогаза" в подземках... Мало того, я даже раскрою секрет, я спросил у своих сотрудников, потому что нужно было на Кабмин подавать документы. Минэнерго сказало, что "Нафтогаз" даже министерству не предоставляет такие данные", - сказал Витренко.

По его словам, "Нафтогаз" держат в государственной собственности для того, чтобы он работал там, где рынок сам по себе не работает эффективно.

"Например, обеспечивал безопасность поставок газа. А для этого мы должны видеть, например, сколько у самого "Нафтогаза" в подземке газа. Мало того, мы должны видеть, какая, например, себестоимость этого газа в подземках", - заявил руководитель Минэнерго.

Напомним, ранее Витренко рассказал, за счет чего Украина восполняет дефицит угля.

газ Нафтогаз Украина Министерство хранилище

 
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