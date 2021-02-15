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15 февраля 2021, 17:47 2

В НАН заявили, что в Украине за месяц смертность от коронавируса уменьшилась вдвое

15 февраля 2021, 17:47 2
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Сегодня динамика подтверждений новых случаев коронавируса очень подобна статистикам Румынии и Польше
Сегодня динамика подтверждений новых случаев коронавируса очень подобна статистикам Румынии и Польше
Фото из открытых источников
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В Украине до сих пор остается положительной динамика летальных исходов от заболевания коронавирусом. Однако по состоянию на сегодня смертность от COVID-19 снизилась почти вдвое по сравнению со значениями в начале декабря 2020 года.

Об этом заявили в Национальной академии наук Украины, пишет RegioNews.

Как отмечают ученые из НАН, сегодня динамика подтверждений новых случаев коронавируса очень подобна статистикам Румынии и Польше.

"В Польше количество новых выявлений стабилизировалось на уровне 5,5 тысяч случаев в сутки, а в Румынии - на уровне 2,4 тысячи обнаружений в сутки", - отметили в НАН.

Кроме того, по данным ученых НАН, в Украине стабилизировалось количество новых госпитализаций пациентов с COVID-19.

В то же время прекратила снижаться доля положительных тестов, сейчас она составляет: 19,9% по количеству положительных тестов и 17,7% по количеству новых случаев.

Ранее в ВОЗ сообщили, что в Украине пока не обнаружили новых мутаций коронавируса.

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