В НАН заявили, что в Украине за месяц смертность от коронавируса уменьшилась вдвое
В Украине до сих пор остается положительной динамика летальных исходов от заболевания коронавирусом. Однако по состоянию на сегодня смертность от COVID-19 снизилась почти вдвое по сравнению со значениями в начале декабря 2020 года.
Об этом заявили в Национальной академии наук Украины, пишет RegioNews.
Как отмечают ученые из НАН, сегодня динамика подтверждений новых случаев коронавируса очень подобна статистикам Румынии и Польше.
"В Польше количество новых выявлений стабилизировалось на уровне 5,5 тысяч случаев в сутки, а в Румынии - на уровне 2,4 тысячи обнаружений в сутки", - отметили в НАН.
Кроме того, по данным ученых НАН, в Украине стабилизировалось количество новых госпитализаций пациентов с COVID-19.
В то же время прекратила снижаться доля положительных тестов, сейчас она составляет: 19,9% по количеству положительных тестов и 17,7% по количеству новых случаев.
Ранее в ВОЗ сообщили, что в Украине пока не обнаружили новых мутаций коронавируса.