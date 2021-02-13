В Минздраве сказали, когда можно будет записаться на бесплатную вакцинацию от коронавируса

Записаться на вакцинацию смогут те граждане, которые не входят в приоритетные группы для получения прививки от коронавируса

Записаться на вакцинацию смогут те граждане, которые не входят в приоритетные группы для получения прививки от коронавируса

Фото: МИНЗДРАВ

Записаться на бесплатную вакцинацию от коронавируса в Украине можно будет уже в марте, при этом граждане возрастом от 18 и до 59 лет будут попадать в лист ожидания, а тем, кто старше 60 лет будет назначаться время и место проведения вакцинации.

Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает RegioNews со ссылкой на "Интерфакс-Украина". "Мы хотим начать запись с 1 марта, потому, что с 1 марта мы будем точно знать объемы поставок вакцин в месяц", - сказал заместитель министра здравоохранения. Записаться на вакцинацию смогут те граждане, которые не входят в приоритетные группы для получения прививки от коронавируса. Те, кто младше 60, будут вноситься в лист ожидания. Записаться можно будет тремя способами: - через специальный интернет-сайт, который будет открыт в ближайшее время;



- с помощью электронных очередей у семейных врачей;



- позвонив по телефону контакт-центра. Напомним, ранее в Минздраве сказали, какую вакцину от COVID-19 первой получит Украина.

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