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13 февраля 2021, 18:48 8

В Минздраве сказали, когда можно будет записаться на бесплатную вакцинацию от коронавируса

13 февраля 2021, 18:48 8
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Записаться на вакцинацию смогут те граждане, которые не входят в приоритетные группы для получения прививки от коронавируса
Записаться на вакцинацию смогут те граждане, которые не входят в приоритетные группы для получения прививки от коронавируса
Фото: МИНЗДРАВ
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Записаться на бесплатную вакцинацию от коронавируса в Украине можно будет уже в марте, при этом граждане возрастом от 18 и до 59 лет будут попадать в лист ожидания, а тем, кто старше 60 лет будет назначаться время и место проведения вакцинации.

Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает RegioNews со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы хотим начать запись с 1 марта, потому, что с 1 марта мы будем точно знать объемы поставок вакцин в месяц", - сказал заместитель министра здравоохранения.

Записаться на вакцинацию смогут те граждане, которые не входят в приоритетные группы для получения прививки от коронавируса. Те, кто младше 60, будут вноситься в лист ожидания.

Записаться можно будет тремя способами:

- через специальный интернет-сайт, который будет открыт в ближайшее время;

- с помощью электронных очередей у семейных врачей;

- позвонив по телефону контакт-центра.

Напомним, ранее в Минздраве сказали, какую вакцину от COVID-19 первой получит Украина.

коронавирус Украина вакцина украинцы Минздрав

 
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